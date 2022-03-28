Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановление Правительства «О присвоении товариществу с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Орал» имени Маншук Маметовой», сообщает Kazpravda.kz.

Постановлением Правительства Казахстана от 18 марта 2022 года № 144 ТОО «Международный аэропорт «Орал» присвоено имя Маншук Маметовой.

Маншук Маметова – первая казахская женщина, которой было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1942 году добровольцем ушла на фронт. Участвовала в боях в составе 100-й стрелковой бригады и 21-й стрелковой дивизии. Старший сержант, командир пулеметного расчета.

16 октября 1943 года в бою под городом Невель огнем из пулемета отразила атаку фашистов. За этот подвиг Маншук присвоено звание Героя Советского Союза.

Фото: aeroport.kz