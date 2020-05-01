​Аэропорты, дороги, парки

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Любовь Доброта

Глава Правительства проинс­пектировал ход строительства аэропортов в Шымкенте и Туркестане. Предполагается, что воздушная гавань третьего в стране мегаполиса сможет принимать первых пассажиров уже в конце нынешнего года. Это поз­волит существенно увеличить пассажиропоток и количество принимаемых самолетов. По проекту новый пассажирский терминал международного ­аэропорта рассчитан на пропускную способность 2 000 пассажиров в час.

После Шымкента Премьер-министр отправился в Туркес­тан, где тоже строится новый международный аэропорт. Он расположен в 16 км от областного центра. Возводит объект турецкая компания «YDA Group». Под объект отвели территорию площадью 900 га. На площадке разместятся терминал, взлетно-посадочная полоса и другие объекты. Планируется, что пропускная способность терминала составит 3 млн пассажиров в год. Аэропорт готовится принять первых пассажиров уже в сентябре текущего года.

Аскар Мамин посетил также ряд строительных площадок, ознакомившись с темпами работ на ряде социальных, административных и культурных объектов. Среди них – «Конгресс-холл», стадион на 7 тыс. мест, Дворец школьников, спортивный комплекс с бассейном, городской парк с аттракционами, драматический театр, областная научно-универсальная библиотека, центр «Ұлы дала Елі», музей Ходжи Ахмета Яссауи. Каждый из них имеет разную степень готовности, но все так же, как и парк Первого Президента, На­циональный центр ремесленников Великого шелкового пути, будут сданы в нынешнем году.

Близится также новоселье гостиниц «Rixos Turkestan» и «Hampton by Hilton» по 120 номеров каждая, а также возводимого турецкой компанией «Sembol construction» многофункционального туристического комплекса «Караван-сарай», с темпом работ на которых ознакомился глава Правительства.

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