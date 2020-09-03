Общество
Аэропорты Нур-Султана и Алматы оштрафовали
Жанат Тукпиев
Аэропорты Нур-Султана и Алматы, а также авиакомпании Air Astana и Scat оштрафовали за нарушения карантинных требований. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает Kazpravda.kz.   

"На международный аэропорт Нур-Султана наложено административное взыскание по части 1 статьи 425 КоАП "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" в размере 1600 МРП – 4 444 800 тенге, но в рамках сокращенного производства воздушной гаванью столицы был уплачен штраф в сумме 2,2 миллиона тенге", – сообщил Байгабулов.

По его словам, причиной послужило несоблюдение ограничительных карантинных мер в аэропорту столицы: для прибывающих и убывающих пассажиров не были организованы отдельные коридоры, не соблюдалась социальная дистанция между пассажирами при прохождении регистрации на рейс и посадке, в терминале не установлены дезинфекционные коврики, у водителей перронных автобусов отсутствовали перчатки, был некомплект масок.

Также начато административное производство по аналогичной статье КоАП (1600 МРП) в отношении авиакомпании SCAT за несоблюдение социальной дистанции между пассажирами при посадке и непроведение предсменного медосмотра персонала.

В отношении авиакомпании "Эйр Астана" – за отсутствие защитного ограждения в офисе продаж авиабилетов, непроведение предсменного медосмотра персонала.

Байгабулов отметил, что в целях профилактики коронавирусной инфекции в трех терминалах столичного аэропорта – здание Т1 (международный), здание Т2 (внутренний) и здание "Северный" – установлены 15 стационарных тепловизорных комплексов.

Камеры тепловизоров установлены на определенном расстоянии. Они измеряют температуру у людей в потоке, не доставляя неудобств прибывающим и улетающим пассажирам, а также исключая их скопление.

Также сообщается, что в связи с истечением срока сокращенного производства на международный аэропорт Алматы наложен штраф в размере 1600 МРП по части 1 статьи 425 КоАП.

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