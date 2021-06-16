"Афера века": МСХ не подавало иск на россиянку, обвиняемую в хищении миллионов долларов
Жанат Тукпиев
В Министерстве сельского хозяйства РК заявили о том, что сообщения СМИ о подаче искового заявления о взыскании похищенных бюджетных средств являются ошибочными и недостоверными, передает Kazpravda.kz.
"Ряд казахстанских СМИ со ссылкой на российский информационный портал "Вести Омск" распространил информацию о судебном процессе над Светланой Киршовой, которая обвиняется в незаконном завладении особо крупной суммой денежных средств путем мошеннических действий и хищения со счета Министерства сельского хозяйства РК. В информационных материалах отмечается, что в рамках заведенного уголовного дела в отношении гражданки РФ Светланы Киршовой Минсельхоз Казахстана якобы подал исковое заявление о взыскании похищенных бюджетных средств.
В связи с этим МСХ РК вынуждено сообщить, что данное утверждение ошибочно и вводит в заблуждение читателей и зрителей СМИ. Неточность была допущена из-за неосведомленности российских источников информации о текущей структуре центральных органов власти РК.
В действительности бюджетные средства были похищены преступниками со счета Комитета по водным ресурсам в 2003 году, когда данное учреждение находилось в составе Министерства сельского хозяйства РК.
Однако, в соответствии с Указом Президента РК "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления РК", с июня 2019 года Комитет по водным ресурсам переведен в ведение Минэкологии, геологии и природных ресурсов.
Поэтому считаем целесообразным уточнить и подчеркнуть, что МСХ РК не подавало исковое заявление о взыскании средств с обвиняемой россиянки Светланы Киршовой.
В соответствии с установленными полномочиями иск от имени государства подан Комитетом по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК", - говорится в сообщении министерства.