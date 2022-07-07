Афганистан – Казахстан – Нидерланды: международный наркоканал ликвидировал КНБ

Комитет национальной безопасности Казахстана разработал и реализовал многоходовую операцию по ликвидации деятельности крупного международного наркосиндиката, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Преступная группа состояла из граждан Ближнего Востока и Азии.

Маршрут канала контрабанды наркотиков начинался в Афганистане, далее следовал через территорию Казахстана, конечным пунктом назначения были Нидерланды.

«С учетом обширной географии деятельности данной группы КНБ организовало взаимодействие с правоохранительными органами Королевства Нидерландов.

Успешной реализации операции в том числе способствовало активное содействие Центрально-Азиатского регионального информационно-координационного центра по борьбе с наркотиками и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан», – обозначили в ведомстве.

В результате совместных оперативных мероприятий выявлены главные участники международного наркосиндиката.

«В ходе контролируемой поставки на территории Нидерландов задержан курьер, у которого изъято 30 килограммов героина, произведенного в Афганистане.

Далее правоохранительными органами в Амстердаме в ходе обысков обнаружена крупная наркоплантация.

По данным экспертов, стоимость изъятых наркотических средств в стране назначения составляет более 2 млн долларов США», – сообщили в КНБ.

По установленным фактам правоохранительными органами Нидерландов проводится досудебное расследование.