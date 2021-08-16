Политика
Афганистан: по всей видимости у власти будут талибы
Владимир Осипов
Чуть больше недели назад на третьей консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Туркменистане тема Афганистана звучала довольно тревожно.

Президент Касым-Жомарт Токаев отмечал: «Сегодня мир переживает непростой период. Обостряются противоречия между глобальными игроками, сохраняется турбулентность в мировой экономике, множатся риски эскалации региональных конфликтов, нарастает ком гуманитарных и экологических вызовов. Особое беспокойство вызывает текущая обстановка в Афганистане».

Фактически каждый присутствующий коснулся этого вопроса, включая специального представителя Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталью Герман. Она подчеркивала ухудшение ситуации и выражала в связи с этим глубокую озабоченность, говорила о разработке согласованных региональных и международных мер реагирования на вызовы.

Но, пожалуй, наибольшее беспокойство вызвало выступление Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

– События последних месяцев, в частности, вывод войск США и их союзников из Афганистана, резко обострили военно-политическую ситуацию в этой стране, – отмечал он. – В настоящее время вся приграничная полоса нашей государственной границы с афганской стороны перешла под контроль талибов.

Стоит отметить, что ранее северные провинции Афганистана, примыкающие к общим границам СНГ, оставались вне контроля «Талибана». Теперь же здесь базируется не только вооруженная оппозиция, но и активно укрепляет свои позиции ряд террористических организаций. По некоторым данным, их численность превышает 3 тыс. боевиков.

– При этом вызывает крайнее удивление, что отступление правительства и сдача ими своих позиций талибам происходит без сопротивления, – подчеркивал Эмомали Рахмон.

Учитывая все вышеизложенное, Таджикистан принимает дополнительные меры для укрепления границы с Афганистаном. В частности, поручено мобилизовать 20 тыс. резервистов.

– Мы работаем над оснащением пограничной инфраструктуры на всей протяженности линии госграницы. Безусловно, такой вынужденный шаг ведет к дополнительным финансовым и другим издержкам, но мы должны быть готовы к различным сценариям развития ситуации. Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность всем нашим уважаемым коллегам, которые предоставили свою посильную помощь, – сказал Эмомали Рахмон.

Надо сказать, что обстановка в Афганистане давно уже характеризовалась общей напряженностью. Казахстан отмечал это еще в период своего членства в Совете безопасности ООН (2017–2018 годы).

Основным фактором нестабильности оставалась активность вооруженной оппозиции в лице движения «Талибан» и ряда других террористических организаций, включая ИГИЛ.

Движение «Талибан» главенствовало в Афганистане с 1996 по 2001 год, вплоть до ввода сил Международной коалиции после терактов в США 11 сентяб­ря 2001 года. Впрочем, и после этого практически в каждой провинции действовали «теневые» губернаторы, шариатские суды и полевые командиры талибов, шла пропагандистская и вербовочная работа.

Уже тогда «Талибан» имел контроль над значительной территорией страны. А потому диктовал свои условия в переговорах с афганским правительством и США. В частности, для начала мирного урегулирования оппозиция требовала полного вывода иностранных войск из Афганистана, ставила ряд других условий. А сегодня, когда войска выведены, талибы возвращаются. Иногда даже без единого выстрела.

Ситуация в стране меняется ежечасно. И практически единственный крупный город, который еще контролируется правительственными войсками, – это Кабул. Но и это, видимо, ненадолго. Международные СМИ информируют, что талибы уже на окраинах столицы. Есть информация, что они ведут переговоры о мирной передаче власти.

Таким образом, мы видим то, о чем уже давно предупреждали дипломаты Центральной Азии. Военные методы урегулирования ситуации в случае с Афганистаном не работают. Но что же будет дальше? Каковы перспективы мирного урегулирования и стабилизации обстановки? Договорятся ли элиты исламской республики между собой? Получится ли заложить политическую и экономическую основу для дальнейшего развития этой страны?

И как быть с тем, что в Афганистане уже действует множество различных группировок в непосредственной близости к границам Центральной Азии?
Очевидно, что в этом контексте будут наращиваться региональные дипломатические усилия и укрепляться границы. А крупные мировые игроки будут следить за развитием событий, поскольку новый рассадник терроризма не нужен никому.

Есть возможности для урегулирования

Ержан Салтыбаев, директор института мировой экономики и политики (ИМЭП):

– По всей видимости, нынешний кабульский режим в ближайшее время падет. Международному сообществу необходимо будет договариваться с реальной силой, которая окажется у власти в Афганистане. Большую роль в этом процессе сможет сыграть Китай, у которого есть все возможности предложить возможным новым властям Афганистана взаимовыгодное экономическое сотрудничество, предоставить инвестиции на восстановление страны и полноценное возвращение к мирной жизни.

КНР также является той реальной силой, которая может серьезно и благотворно повлиять на политическое урегулирование ситуации в Афганистане после возможного прихода к власти талибов. При условии, конечно, что «Талибан» не будет поддерживать уйгурских сепаратистов.

По сути дела, «Талибан» сейчас выступает как националистическое движение, занятое в первую очередь внутренними проблемами своей страны. Поэтому есть определенная надежда, что его руководство не будет вести агрессивную политику в отношении государств Центральной Азии, по крайней мере, в ближайшее время. Другое дело, что помимо талибов в Афганистане присутствуют террористическое движение «ИГИЛ», разрозненные отряды других террористичес­ких организаций и беженцы, связанные с нынешним проамериканским правительством. И здесь многое будет зависеть от позиции «Талибана»: будет ли он выталкивать их в Центральную Азию или же примет меры по внутреннему урегулированию? В любом случае возможности по мирному разрешению ситуации с учетом позиции всех внешних заинтересованных сторон в Афганистане имеются даже после возможного прихода к власти талибов.

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