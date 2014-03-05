Афганская статистика

Потери среди мирного населения в афганском конф­ликте еще выше: ранее в этом месяце ООН заявила о 3 тыс. убитых только за прошлый год. Число погибших среди сотрудников афганских сил безопасности резко возросло в последние годы – после того, как начался постепенный вывод иностранного контингента с территории страны, сообщает Франс Пресс.

Большинство иностранных военных должны будут покинуть Афганистан в конце нынешнего года.

Начался процесс над Гейтом

Судебный процесс над одним из руководителей террористической сети «Аль-Каида» Сулейманом Абу Гейтом стартует в Нью-Йорке. Подсудимый – зять покойного «террориста номер один» Усамы бен Ладена, передает ИТАР-ТАСС. Он женат на его старшей дочери Фатиме.

Абу Гейт некоторое время занимал пост пресс-секретаря «Аль-Каиды». Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства американских граждан и оказании материальной поддержки террористам. Как ожидается, суд продлится около месяца. Если зять бен Ладена будет признан виновным, ему грозит пожизненное лишение свободы. Сам обвиняемый свою вину не признает.

Китай выходит в лидеры

На КНР в 2013 году пришлось свыше 30% роста объемов мировой торговли. Данный комментарий, как сообщает Синьхуа, прозвучал на фоне недавнего сообщения о том, что Китай обогнал в прошлом году США по показателям торговли.

Как отметил на организованном министерством коммерции КНР семинаре проректор Нанькинского университета Тун Цзядун, рост внешней торговли Китая стимулирует экономическое развитие в других странах и регионах. По подсчетам экономиста, увеличение экспорта КНР на 100 млн. долларов приводит к росту объемов мировой торговли в среднем на 630 млн. долларов и к росту общих показателей мирового ВВП на 140 млн. долларов.

Согласно недавно обнародованным Всемирной торговой организацией данным, объем торговли КНР в 2013 году достиг 4,16 трлн. долларов.

Очередное требование феминисток

Саудовские феминистки прославились на весь мир, отстаивая свое право водить автомобиль. Но теперь они решили пойти еще дальше и подали петицию в Совет Шуры с требованием ограничить опеку мужчин над женщинами.

Законы ультраконсервативного суннитского королевства в отношении женщин считаются одними из наиболее строгих в мире. Так, саудовским женщинам по-прежнему не разрешается водить автомобиль, им запрещается получать образование, работать и получать удостоверение личности без разрешения мужчины. И даже путешествуют они исключительно под бдительным контролем сильной половины.

«Активистки подали петицию в Совет Шуры по случаю празднования Международного женского дня с требованием положить конец тотальному контролю мужчин над женщинами», – рассказала одна из авторов документа Азиза аль-Юсуф. В качестве аргументов в поддержку своей инициативы активистки приводят несколько примеров, когда здоровье и жизнь женщины оказались под угрозой из-за строгих правил.

Растет число беженцев

К настоящему моменту число сирийских беженцев, нашедших себе убежище на территории Ливана, достигло 942,6 тыс. человек. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В документе сообщается, что регистрацию прошли 895,6 тыс. покинувших свою страну сирийских граждан, еще более 47 тыс. сирийцев ожидают завершения соответствующих процедур.

Согласно докладу, в феврале УВКБ было зарегистрировано 46 тыс. сирийских беженцев. ООН и прочие международные организации распределили продукты питания среди 610 тыс. сирийцев, предоставив убежище либо выделив денежные средства для 31,8 тыс. беженцев из Сирии. Медицинскую помощь получили более 29,4 тыс. сирийцев.

Сингапур – дороже всех

По данным опроса, проведенного экономистами, Сингапур оказался самым дорогим городом для жизни в 2014 году.

Устойчивая валюта Сингапура – сингапурский доллар – в сочетании с высокой стоимостью эксплуатации автомобиля и коммунальных услуг помогли ему сместить Токио с места лидера списка, составленного the Economist Intelligence Unit (EIU).

Другие самые дорогие города – Париж, Осло, Цюрих и Сидней. Крупные населенные пункты Индии признаны наименее дорогими в мире.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП