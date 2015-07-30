Афганские талибы выбрали нового лидера

Лидером афганского "Талибана" назначен Ахтар Мохаммад Мансур (Akhtar Mohammad Mansour), сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
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По словам одного из собеседников агентства, это решение было единогласно принято на совещании "Шуры Кветты" (верховный коллегиальный орган, формально возглавляющий "Талибан", – Прим. "Ленты.ру") вечером 29 июля. "Шура" в ближайшее время выпустит обращение [по этому поводу]", – сказал он.
Власти Афганистана 29 июля заявили, что лидер "Талибана" мулла Омар умер два или три года назад. В тот же день СМИ со ссылкой на источник в группировке сообщили об опровержении информации о смерти Омара.
Слухи о смерти Муллы Омара появлялись неоднократно. Однако на этот раз сведения впервые подтвердили источники в афганском руководстве.
Мулла Ахтар Мохаммад Мансур – бывший министр авиации Афганистана, пользующийся популярностью среди полевых командиров. Он возглавляет политический комитет "Талибана", информирует Reuters
со ссылкой на двух командиров движения.
В 2001 году в результате американского вторжения в Афганистан было свергнуто правление "Талибана". С того времени представители движения ведут повстанческую борьбу против властей страны, поддерживаемых Западом.