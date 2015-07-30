В мире

Афганские талибы выбрали нового лидера

Марат Манаспаев
Лидером афганского "Талибана" назначен Ахтар Мохаммад Мансур (Akhtar Mohammad Mansour), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

По словам одного из собеседников агентства, это решение было единогласно принято на совещании "Шуры Кветты" (верховный коллегиальный орган, формально возглавляющий "Талибан", – Прим. "Ленты.ру") вечером 29 июля. "Шура" в ближайшее время выпустит обращение [по этому поводу]", – сказал он.

Власти Афганистана 29 июля заявили, что лидер "Талибана" мулла Омар умер два или три года назад. В тот же день СМИ со ссылкой на источник в группировке сообщили об опровержении информации о смерти Омара.

Слухи о смерти Муллы Омара появлялись неоднократно. Однако на этот раз сведения впервые подтвердили источники в афганском руководстве.

Мулла Ахтар Мохаммад Мансур – бывший министр авиации Афганистана, пользующийся популярностью среди полевых командиров. Он возглавляет политический комитет "Талибана", информирует Reuters со ссылкой на двух командиров движения.

В 2001 году в результате американского вторжения в Афганистан было свергнуто правление "Талибана". С того времени представители движения ведут повстанческую борьбу против властей страны, поддерживаемых Западом.

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