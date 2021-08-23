Общество
Афганский генерал-лейтенант, живущий в Казахстане, не может без слез смотреть на события в родной стране
Любовь Доброта
Афганский генерал-лейтенант Басир Ахмад Дорани, проживающий нынче в Казахстане, не может смотреть без слез на то, что происходит на Родине, сообщает Kazpravda.kz

Почти три десятилетия семья Басир Ахмада Дорани живет вдали от родного Афганистана. Второй родиной для семьи бывшего афганского генерал-лейтенанта, стал Казахстан.

Глава семьи стал успешным предпринимателем, но признается, что все эти годы не было и дня, чтобы он не вспоминал свой дом, свой город, друзей и родственников. Сейчас и вовсе все мысли там. Генерал пытается понять, что произошло на самом деле, почему и что ждет Афганистан дальше.

Как и все вокруг, Басир Ахмад Дорани размышляет о том, почему движению «Талибан» удалось прийти к власти настолько быстро и фактически без сопротивления со стороны армии и полиции, которая должна была защищать простой народ. Почему после 20-летнего присутствия в стране иностранного военного контингента так и не удалось справиться с террористами и вернуть жизнь в Афганистане в мирное русло? И не оставит ли мировое сообщество страну и ее жителей на произвол судьбы?

– И это результат 20-летней войны? – задается в очередной раз вопросом генерал. – Я, как истинный афганец, надеюсь и прошу мировое сообщество сделать все возможное для того, чтобы помочь афганцам. И вместо отправки солдат, оружия и боеприпасов в города Афганистана поставить туда продукты питания, воду, технику, строительные материалы, любую возможную мирную помощь, как это делает, например, Казахстан.

Басир Ахмад Дорани мечтает о том времени, когда Афганистан будет заново отстроен и восстановлен после войны, которую стране, как уверен генерал, навязали.

Все эти годы он поддерживает контакты с Афганистаном. Есть у него связь и с жителями Кабула, которые точно так же не знают и не понимают, почему все случилось именно так, как случилось. Общается он и с теми, кто вынуж­денно покинул страну, но душой и мыслями находится на родине.

Благодарен второй родине

Дальнейшее развитие ситуации, по мнению генерала, будет зависеть от того, кто реально пришел сейчас к власти в ИРА.

– Эти люди, которых я вижу сейчас, отличаются от тех талибов, которых я знал раньше. Сейчас они ведут себя по-другому. На днях я видел по телевизору девушек, которые ходят по базару, интервью дают, девушки-журналисты выступают. Это очень нехарактерно для тех талибов, которые приходили к власти ранее – прежде такое поведение со стороны женщин просто не позволялось. И непонятно, почему это происходит сейчас. Но самое главное, что 20 лет войны в Афганистане так ни к чему и не привели. Сколько погибло афганцев, сколько погибло американских солдат и офицеров – и где результат?

Никакого результата нет. Что имеет страна на выходе? Президента нет, армии и полиции тоже. Никакие государственные организации в Кабуле, да и в целом по стране не работают.

На вопрос, как Басир Ахмад Дорани реагирует на новости из Афганистана, он отвечает довольно откровенно.

– Я мужчина, который никогда, даже когда мой отец умер, не плакал. Но вот сейчас я плачу. Как больно свой народ видеть в такой ситуации, когда люди вынуждены бежать со своей родной земли, готовы использовать любую возможность для этого. Цепляются за самолеты, падают с высоты и умирают.
Люди, у которых хоть чуть есть совести, не могут на все это смотреть равнодушно. Это моя родина, там я родился, вырос, защищал свою страну и ее народ. Старался помогать людям, мечтал, что наша страна станет процветаю­щим государством. А сегодня я ничего не могу сделать, ничем не могу помочь. Только наблюдать за тем, как ситуация становится все хуже и хуже.



Жизнь в Казахстане

Если быть точным, Басир Ахмад Дорани живет в Казахстане уже 28 лет.

– Несколько лет назад ­переехал из Шымкента в Алматы. У нас здесь все хорошо. Я член Совета генералов при акимате города Алматы, меня уважают, ценят, иногда привлекают к общественной работе, мой опыт и знания востребованы. У меня есть свой отлаженный бизнес. Трое моих детей родились уже в Шымкенте. Мой старший сын Мустафа окончил институт, потом учился в Америке, в магист­ратуре в Германии. Одно время работал юристом в акимате Алма­ты, потом открыл свое дело, стал успешным бизнесменом. Мустафа женился, у него подрас­тает дочь. Моя дочь тоже уже замужем, так что у меня теперь две внучки. Они – моя отрада. Но даже маленькие красавицы не могут отвлечь от мрачных дум о событиях в Афганистане.

Казахстан стал для меня и моей семьи второй родиной. Нас здесь поддержали и помогли, и отблагодарить я и мои дети можем только своим трудом. Понять мои чувства в состоянии лишь тот человек, кому пришлось пережить нечто подобное. Мои дети не видели свою родину, хотя прек­расно владеют родным языком, кроме того, говорят и на пушту – это один из восточно-иранских языков, который наряду с дари является государственным языком Афганистана. Естественно, все трое моих детей успешно освоили и применяют казахский, русский и английский языки. И я благодарен Казахстану – стране, которая приютила нас и помогла обрести веру в себя и покой. Я желаю, чтобы эта страна и казахстанский народ никогда не познали ужасов и лишений, которые несет с собой любая война. Я насмотрелся на это в Афганистане.

Война рушит все

Басир Ахмад Дорани не скрывает, что очень скучает по родине и мечтает, чтобы в Афганистане установился мир. По его мнению, это произойдет только тогда, когда прекратится вмешательство извне. Произошедший в прошлом веке ввод советских войск в Афганистан, так же как и приход в страну в 2001 году американских военных, генерал считает ошибкой руководства этих стран. Советские командиры не знали местного менталитета, традиций, порядков и часто допускали непростительные ошибки. К примеру, людей, читавших намаз, хватали и расстреливали. А то и бомбили целые города с мирным населением в ответ на убийство своих солдат. Неудивительно, что исподволь зрело недовольство среди местного населения тем, что пришлые люди пытаются установить в стране свои порядки.

Генерал убежден, что афганский народ сам может установить мир, договорившись между собой. И в качестве доказательства приводит пример из глубокой истории: более 250 лет назад Ахмад шах баба Дорани объединил разрозненные племена и основал независимое государство – ­Афганистан.
Сам Басир Ахмад тоже из этого рода. Его отец был хокимом 13 городов, в том числе Кандагара и Кабула.

Будущий генерал родился в афганской столице, а когда ему исполнилось три года, отца назначили хакимом Кандагара, и большая семья перебралась жить в провинцию. Там он окончил Харби шуанзай – шестилетнюю военную школу-интернат, как принято в Афганистане. Затем был Харби пухантун – военный танковый институт, проучившись в котором четыре года, получил в 19 лет красный диплом.

Среди 600 выпускников Дорани был лучшим. По существовавшей традиции его оставили работать в институте, назначив командиром роты. Уже в звании майора он продолжил образование в Веймарском институте военной психологии в Германии. По установленному порядку все, кто хотел сделать военную карьеру, должны были пройти этот курс. Вернувшись на родину, через год Дорани стал начальником штаба института. В середине восьмидесятых годов прошлого столетия, когда к власти в стране пришел Дуктур Наджибулла, Басир Ахмад Дорани был уже вполне сформировавшимся профессионалом.

Побывав в СССР, тогдашний глава Афганистана решил по примеру Союза создать пре­зидентскую гвардию, на службу в которую отбирали лучших из лучших. В ее состав вошел мой герой. Басиру Ахмаду Дорани доверили руководство танковым батальоном, потом полком, который затем преобразовали в 16-ю танковую дивизию. Под его руководством штурмовали Кундуз, Майдантар, Джелалабад. За годы военных дейст­вий он был четырежды ранен, но всякий раз судьба хранила его.

В Джелалабаде, расположенном на границе с Пакистаном, боевые действия против душманов были особенно ожесточенными. Здесь полковник Дорани узнал, что ему присвоили звание генерал-майора. Он стал самым молодым генерал-майором во всем Афганистане. На тот момент ему был 31 год. Звание генерал-лейтенанта он получил почти два года спустя за то, что его дивизия полностью сохранила свое вооружение и бое­способность.

В 1989 году Дорани доверили двухлетнее руководство учебным центром, располагавшимся в узбекском городе Термезе. В нем готовили афганских офицеров и солдат. Вскоре после возвращения в Афганистан Басир ­Ахмад получил серьезное ранение ноги и залечивал раны в Чехии. Из благополучной Европы вернулся снова на войну, которую сейчас, с высоты прожитых лет, считает странной, неправедной и несправедливой.

– Неправильная политика афганских правителей, в частнос­ти, Бабрака Кармаля, привела тогда к войне, затяжной и кровопролитной, на которой трое из шести моих братьев сложили головы, – говорит Дорани. – Одно за другим растет поколение, которое толком не училось в школе, не ело досыта хлеба.
Эти дети вмес­то колыбельных песен слушают выстрелы, едят на земле, а не за столом, живут в горах. Горе постиг­ло каждую семью. Ввод в страну советских войск и участие их в боевых действиях только усилили противостояние правящей партии и оппозиции, подняв новую волну насилия и жестокости. Мы оказались заодно с армией СССР и пошли, по сути, против своих соотечественников.

Когда Наджибуллу хитростью захватили в плен, его сторонников взяли под домашний арест, тем самым резко перевернув их жизнь. Дорани вспоминает, что сначала им обещали безо­пасность и покой. Но на самом деле все было по-другому. Ни передвигаться по стране, ни работать сторонники Наджибуллы, когда к власти пришли оппозиционные партии, уже не могли, постоянно находясь под охраной душманов.

Две сестры генерала, окончившие институты, также не могли работать. Нищета и безысходность подкрадывались исподволь. Вскоре вся семья смогла перебраться на север страны, получила статус международных беженцев ООН и выездные визы из Афганистана.

Исход из Афганистана
Родители жены выбрали мес­том нового жительства Австралию. Часть родственников перебралась в Голландию. Дорани, его супруга, двухлетняя дочь Хиля и еще с десяток близких родственников решили отправиться в СССР. Их переезд держался в жесточайшем секрете. Вся операция по переселению проводилась КГБ.

Три месяца жизни в Одессе усилили тоску по родному краю, и генерал решил перебраться в Казахстан. Такое предложение ему сделал начальник депар­тамента КНБ Южно-Казахстанской облас­ти, казахстанский генерал, с которым генерал афганский был знаком по службе. Предложение было принято: на юге и климат ближе к привычному по Афганистану, и среди местного населения затеряться и остаться незамеченным легче. Да, опять-таки и поближе к ­своей стране.

– Мы считали, что наше изгнание из родной страны продлится несколько месяцев, а затем все образуется, и мы непременно вернемся обратно. На самом деле все вышло совсем не так. Для моей страны смутные времена растянулись на десятилетия. Только американское присутствие длилось два десятилетия, на протяжении которых о возвращении на историческую родину не могло быть и речи. Точно могу сказать одно, и это уже доказано историей, пока не будет мира в Афганистане, весь Центрально-Азиатский регион, к сожалению, не будет знать покоя. Вот почему так важно оставить в покое афганский народ, который очень сильно устал от войны, дать возможность представителям разных полити­ческих сил самостоя­тельно найти консенсус.

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