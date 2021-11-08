Афганский кризис обсудили Токаев и Дуда

Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Польши Анджей Дудой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В ходе беседы, состоявшейся по инициативе польской стороны, Касым-Жомарт Токаев и Анджей Дуда обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, в том числе в свете председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году.
Президент Казахстана поздравил своего польского коллегу с предстоящим председательством Варшавы в ОБСЕ и подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию, в том числе в целях реализации наследия Астанинского саммита 2010 года.
Анджей Дуда проинформировал казахстанского лидера об основных приоритетах польского председательства, включая содействие урегулированию «затяжных» конфликтов на пространстве ОБСЕ.
Собеседники с удовлетворением отметили высокую динамику казахстанско-польского многопланового сотрудничества. Была выражена обоюдная заинтересованность в расширении инвестиционного сотрудничества в ключевых секторах экономики.
Главы Казахстана и Польши обменялись оценками текущей ситуации в Афганистане и вокруг него. Касым-Жомарт Токаев и Анджей Дуда сошлись во мнении, что афганский кризис требует активного и конструктивного участия всех заинтересованных сторон для решения гуманитарных проблем, борьбы с терроризмом и экстремизмом, нелегальной миграцией и наркотрафиком.
В завершение беседы президенты обсудили график двусторонних мероприятий на предстоящий период.
В ходе беседы, состоявшейся по инициативе польской стороны, Касым-Жомарт Токаев и Анджей Дуда обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, в том числе в свете председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году.
Президент Казахстана поздравил своего польского коллегу с предстоящим председательством Варшавы в ОБСЕ и подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию, в том числе в целях реализации наследия Астанинского саммита 2010 года.
Анджей Дуда проинформировал казахстанского лидера об основных приоритетах польского председательства, включая содействие урегулированию «затяжных» конфликтов на пространстве ОБСЕ.
Собеседники с удовлетворением отметили высокую динамику казахстанско-польского многопланового сотрудничества. Была выражена обоюдная заинтересованность в расширении инвестиционного сотрудничества в ключевых секторах экономики.
Главы Казахстана и Польши обменялись оценками текущей ситуации в Афганистане и вокруг него. Касым-Жомарт Токаев и Анджей Дуда сошлись во мнении, что афганский кризис требует активного и конструктивного участия всех заинтересованных сторон для решения гуманитарных проблем, борьбы с терроризмом и экстремизмом, нелегальной миграцией и наркотрафиком.
В завершение беседы президенты обсудили график двусторонних мероприятий на предстоящий период.