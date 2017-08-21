​Афганский вектор

600
Полина Федорова

Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Афганистана обсудили актуальные вопросы сотрудничества.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился с главой внешнеполитического ведомства Афганистана Салахуддином Раббани, который прибыл в Астану в составе представительной делегации под руководством Главы исполнительной власти Абдуллы Абдуллы для учас­тия в открытии Национального дня страны на ЭКСПО-2017.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили основные вопросы как двусторонней, так и международной повестки дня. В частности, собеседники подтвердили свою приверженность достижению стабильности и безо­пасности в Афганистане путем активного вовлечения страны в экономическую интеграцию со странами региона.

Кайрат Абдрахманов также ознакомил афганского коллегу с планируемой Казахстаном работой в рамках членства в Совете Безопас­ности ООН в январе 2018 года.

Салахуддин Раббани выразил признательность за неизменную поддержку, которую оказывает Казахстан правительству Афганистана по ряду важных вопросов, особо подчеркнув результативность казахстанской инициативы по предоставлению грантов афганским студентам на обучение мирным профессиям. Проявлена заинтересованность в продолжении образовательной программы.

Отмечая важность и своевременность инициативы Президента Казахстана Нурсултана

Назарбаева по продвижению первого в истории исламских стран Саммита ОИС по науке и технологиям в сентябре этого года в Астане, афганский министр подтвердил участие президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани в предстоящем мероприятии.

Популярное

Все
Будущее за цифровым интеллектом
Впечатляющий старт Елены Рыбакиной
Из «микро» – в сегмент МСБ
Мебель-трансформер от ученых помогает делать шаги
Большие возможности и большая ответственность
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
В Зайсанском районе построят водохранилище
В Барселоне завершил работу Международный конгресс архивов
О туризме и банковской деятельности
Россыпь наград из Улан-Батора
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Азарт, мастерство и гармония
Программа совместно с ЮНИСЕФ
Придать диалогу стратегическую направленность
Повышая правовую грамотность населения
Патриотическое воспитание как конкуренция смыслов
Лавины взяли под цифровой контроль
Остался год до юношеской Олимпиады
Обсуждены проблемы в сфере энергетики
Помощь, от которой хуже...
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]