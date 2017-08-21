Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Афганистана обсудили актуальные вопросы сотрудничества.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился с главой внешнеполитического ведомства Афганистана Салахуддином Раббани, который прибыл в Астану в составе представительной делегации под руководством Главы исполнительной власти Абдуллы Абдуллы для учас­тия в открытии Национального дня страны на ЭКСПО-2017.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили основные вопросы как двусторонней, так и международной повестки дня. В частности, собеседники подтвердили свою приверженность достижению стабильности и безо­пасности в Афганистане путем активного вовлечения страны в экономическую интеграцию со странами региона.

Кайрат Абдрахманов также ознакомил афганского коллегу с планируемой Казахстаном работой в рамках членства в Совете Безопас­ности ООН в январе 2018 года.

Салахуддин Раббани выразил признательность за неизменную поддержку, которую оказывает Казахстан правительству Афганистана по ряду важных вопросов, особо подчеркнув результативность казахстанской инициативы по предоставлению грантов афганским студентам на обучение мирным профессиям. Проявлена заинтересованность в продолжении образовательной программы.

Отмечая важность и своевременность инициативы Президента Казахстана Нурсултана

Назарбаева по продвижению первого в истории исламских стран Саммита ОИС по науке и технологиям в сентябре этого года в Астане, афганский министр подтвердил участие президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани в предстоящем мероприятии.