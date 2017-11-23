​Афганский вектор

Данное направление всегда было для нашей страны приоритетом в региональном контексте. Особый статус, полученный Казахстаном на два года, позволит активизировать попытки решить застарелый афганский конфликт.

Напомним, что выполнять функции председателя Совбеза ООН наша страна будет в январе 2018 года. И это – прекрасная возможность не только представить миротворческую стратегию Казахстана на международной диалоговой площадке, но и предложить мировому сообществу новое видение и инструментарии в разрешении региональных проблем.

Статус председателя дает республике право инициировать обсуждение тех или иных вопросов глобальной повестки дня. А это – хорошая возможность при должной поддержке активизировать работу главного миротворческого органа планеты в том или ином направлении. Причем эти направления Казахстан уже определил в заявлении, сделанном по поводу старта нашего непостоянного членства в СБ ООН, назвав важной миссией продвижение на данной площадке интересов Центральной Азии.

Республика Казахстан – первая страна региона, получившая статус непостоянного члена Совбеза ООН, – намерена поднять важные для государств Центральной Азии проблемы, одна из которых касается политического урегулирования и улучшения социально-экономической ситуации в Афганистане. «В целом стоит задача превратить регион в «зону мира, сотрудничества и безопасности», – отмечается в документе.

Разрешение конфликта в Афганистане очень важно по вполне понятным причинам. Нестабильность положения в области безопасности в этой стране влияет на ситуацию во всем регионе. Поэтому, принимая во внимание знание Казахстаном региональной специфики, прочные двусторонние связи со всеми заинтересованными сторонами и искренний интерес в стабилизации обстановки в ИРА, нашей республике была определена роль председателя комитета СБ по Афганистану (Комитет 1988), а также с учетом взаимосвязи между комитетами по Афганистану и ИГИЛ (совпадения в списках организаций и лиц, находящихся под санкциями) – председателя и в комитете по ИГИЛ⁄ДАИШ⁄Аль-Каида (Комитет 1267⁄1989⁄2253) и, в дополнение, – в санкционном комитете по Эритрее⁄Сомали (Комитет 751⁄1907).

Нужно отметить, что разные страны, вступая в права председателя Совбеза ООН, по-разному выстраивают свою работу. Проведение дебатов на том или ином уровне или выездных комиссий – дело, как говорится, добровольное. И тот факт, что наша страна заявила о формировании сразу нескольких открытых диалоговых площадок, говорит о большой заинтересованности Казахстана в решении вопросов региональной безопасности.

Вопрос Афганистана будет обсуждаться в рамках дебатов министерского уровня. А откроет рабочую повестку дня нашего председательства в январе созыв открытых дебатов СБ ООН высокого уровня по международному миру и безопасности с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева. Полемика по вопросам миротворческого контента будет продолжена на квартальных дебатах по Ближнему Востоку на уровне послов.

Таким образом, Казахстан сможет охватить весь спектр актуальных вопросов глобальной безопасности, которые сегодня волнуют мировое сообщество. Что касается конкретных предложений для решения региональных проблем, ставших причиной эскалации вооруженных конфликтов, то здесь наша страна придерживается давно выбранного курса созидания – спасением от войны может стать только поступательное развитие экономики и социальных программ.

Еще на 47-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в 1992 году, на заре независимости Казахстана, Глава государства предложил всем правительствам в порядке проявления доброй воли начать формирование фонда миротворческих усилий по формуле «один плюс один». Нурсултан Назарбаев отмечал, что если каждое государство, начиная передавать в него один процент от своего оборонного бюджета, ежегодно будет увеличивать отчисления на все тот же один процент, размер данного фонда сможет быстро увеличиться.

Это предложение Президент Казахстана озвучивал и позднее – на саммите Всемирной организации по устойчивому развитию в Нью-Йорке.

«Я еще раз выдвигаю предложение о ежегодном перечислении каждым государством одного процента своего оборонного бюджета в специальный фонд ООН на цели устойчивого развития», – отметил Глава государства. – Сегодня об успешности страны будут свидетельствовать «не арсеналы вооружения», а «способность генерировать передовые идеи, создавать объекты притяжения. История дает нам еще один шанс объединиться во имя общего светлого будущего. Лучшее, что мы можем сделать, это не дать надеждам человечества разбиться о рифы современных угроз и вызовов. Казахстан готов вложить все усилия и ресурсы в дело глобального развития».

Несомненно, что и в рамках дебатов в СБ ООН по тематике Афганистана и Центральной Азии наша страна в очередной раз использует все возможности для привлечения стран-доноров, международных организаций к реализации совместных региональных проектов развития, которые позволят укрепиться миру в государстве, уставшем от войны.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров не раз говорил о том, что наша страна стремится содействовать формированию имиджа Афганистана как привлекательного партнера с большим потенциалом. Также подчеркивалась заинтересованность государств Центральной Азии в развитии долгосрочного сотрудничества с ИРА в сфере инфраструктуры, транзита и транспорта, энергетики и других областях. Ведь сегодня уже определенно ясно: существующие здесь проблемы не решить лишь сочувствием и оказанием гуманитарной помощи – такой подход только усугубляет ущемленное положение афганского народа, плодя иждивенческие настроения и социальный нигилизм.

Народу, чье государство пребывало в состоянии нестабильности несколько десятков лет, необходимо создать условия для налаживания мирной жизни, в том числе предоставив возможность зарабатывать собственным трудом. А этого можно достичь только вкладывая средства в развитие производств, создавая рабочие места, обучая людей.

Сегодня ИРА находится в процессе восстановления своей государственности и экономики, совершенно не справляясь в одиночку с проблемами, оставшимися после длительного периода междоусобных войн и вмешательства извне – со стороны других государств. Процесс посткризисного развития страны очень сложен еще и потому, что Афганистан перегружен внутренними противоречиями, и к тому же является средоточием интересов большого числа игроков международного политического поля.

Между тем внешняя политика правительства современного Афганистана направлена на укрепление и развитие стратегического партнерства с США, странами Запада, обеспечение активного участия мирового сообщества, ООН, соседних Ирана, Пакистана, Индии и центральноазиатских государств в политическом урегулировании и восстановлении страны.

Что касается непосредственно казахстанско-афганского сотрудничества, то в рамках двусторонних отношений оно началось в 1992 году и выстраивалось следующим образом: если сначала Казахстан осуществлял поставки своих товаров в Афганистан в основном для нужд войск Международной коалиции, то позже он начал это делать напрямую по своей инициативе.

В 2014 году был принят Закон «Об официальной помощи развитию», в соответствии с которым наша страна официально взяла на себя обязательство помогать странам, нуждающимся в этой помощи, развиваться. А 31 января 2017-го был подписан указ Президента Казахстана об основных направлениях государственной политики РК в сфере официальной помощи развитию на 2017–2020 годы.

В нем об Афганистане говорится отдельно: «При определении географических приоритетов ОПР Республики Казахстан учитывались вызовы глобального развития, национальный потенциал и имеющиеся ресурсы. Кроме того, был применен комплекс критериев, основывающихся на предыдущем опыте, традиционных отношениях, а также приверженности стран-партнеров целям развития».

Таким образом, были окончательно сформированы приоритеты Казахстана в двустороннем сотрудничестве с Афганистаном. Заключаются они сегодня, главным образом, в удовлетворении потребности этой страны в поступательном устойчивом социально-экономическом развитии и стремлении привлечь к этой работе другие страны-доноры.

В настоящее время достаточно эффективно действует Казахстанско-афганская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. За первые пять месяцев 2017 года экспорт из Казахстана в Афганистан составил 195,23 млн долларов, что больше, чем за аналогичный период 2016-го, на 10%. Импорт равен 0,66 млн долларов. Все это время бизнес-ассоциации и заинтересованные государственные органы активно призывают к сотрудничеству казахстанских предпринимателей с афганскими производителями. Цель разного рода бизнес-миссий одна – обратить внимание партнеров на ИРА не только как на страну, находящуюся в трудном положении, но и как на интересного для инвестиций партнера, по сути обладающего большим экономическим потенциалом.

Отдельно нужно отметить сотрудничество наших стран в сфере образования. Тут действует соглашение, согласно которому Казахстан ежегодно принимает у себя афганских студентов для обучения в высших учебных заведениях и организациях технического и профессионального образования. По данным Министерства иностранных дел РК, в настоящее время в РК обучается свыше 700 молодых афганцев.

Все это – пункты долгосрочной стратегии Казахстана в области регионального развития и безопасности. Ведь наша страна уверена: мир и экономические успехи могут быть только там, где побеждены нищета и безграмотность.