АФМ объявило в розыск граждан России и Украины

Закон и Порядок

Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск - Дмитрий Пунин, 08.02.1985 года рождения, гражданин Российской Федерации, мера пресечения - содержание под стражей, и Марина Ильина, 11.02.1989 года рождения, гражданка Украины, мера пресечения - содержание под стражей.

По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвлённая международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты.

Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино.

Для обеспечения денежных потоков использовались приобретённые платёжные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора.

В результате сформирована сеть из 24 платёжных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приёма денежных средств. Масштаб финансовых операций превысил 106 млрд тенге.

Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: + 7172 70 84 78 - дежурная часть.

 

#АФМ #розыск #интернет-казино

Популярное

Все
От банковских резервов к инвестициям: на площадке партии «Әділет» обсудили финансирование экономики
«Черный шар» стал третьим самым кассовым испанским фильмом в истории
АФМ объявило в розыск граждан России и Украины
Будущее – в качестве жизни
Единство – залог устойчивого развития
Закон проверяется практикой
От цифровых решений – к реальным переменам
Бриллианты подешевели на фоне роста запасов
Жибек Куламбаева прошла во второй круг турнира WTA в Индии
В интересах пациентов
Вам мед к столу или вместо шампуня?
Сплетение трудолюбия и успеха
Водителя арестовали на 30 суток в Астане
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
В Уральске открылся экопарк «Хан тоғайы»
Токаев прибыл во дворцовый комплекс «Кулие» в Анкаре
До 110 тысяч тенге повысят минимальную зарплату в 2027 году
Криштиану Роналду забил 985-й гол в карьере
С ветерком по автостраде
Состоялось итоговое заседание комиссии по госпремии имени Абая
Реализация Послания: в Курултае наметили шаги по модернизации инфраструктуры страны
Токаев призвал к финансовой и всесторонней поддержке Совета старейшин ОТГ
Казахстан собрал 24,3 млн тонн зерна
Новые технологии для фермеров
«Бизнесу достаточно просто «не мешать» – Токаев
Повышение МЗП и мораторий на проверки МСП: Что будет в 2027 году
В США приостановили лотерею грин-карт на 2027 год
75 лицензий на старательство отозвали в ВКО
Летний успех летающего лыжника
Победный почерк первой ракетки планеты
Задачи на долгосрочную перспективу
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента

Читайте также

Интернет-магазин по продаже наркотиков накрыли в Актобе
Полицейские выявили Telegram-рекламу наркотиков в Павлодаре
О преступлениях и ответственности рассказали тысячам учащих…
В Шымкенте задержали разыскиваемого по делу о жилищной афер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]