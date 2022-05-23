АФМ опровергло информацию о блокировке счетов казахстанцев в дочерних российских банках

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка высказалось касательно информации о блокировке счетов казахстанцев в дочерних российских банках, передает Kazpravda.kz.

"Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщает, что на информационных ресурсах, со ссылкой на Агентство, распространяется недостоверная информация о блокировке средств казахстанцев в дочерних российских банках. Агентство как финансовый регулятор никаких мер по заморозке средств клиентов в дочерних российских банках не принимало и не правомочно принимать.

По информации, полученной Агентством от дочерних российских банков (АО Сбербанк Казахстана, Альфа-Банк Казахстана и Банк ВТБ Казахстан), иностранными банками заблокированы средства самих банков на корреспондентских счетах в иностранных банках-корреспондентах в иностранной валюте.

Остатки замороженных средств дочерних российских банков в иностранных банках-корреспондентах составляют 9,2 млрд тенге, из которых 2,7 млрд тенге – средства Сбербанка Казахстана, 6,2 млрд тенге – средства Альфа-Банка Казахстана и 0,3 млрд тенге – средства Банка ВТБ Казахстана. Кроме того, иностранными банками-корреспондентами также заблокированы платежные операции клиентов Сбербанка Казахстана на сумму 2,9 млрд тенге и Альфа-Банка Казахстана - на сумму 3,9 млрд тенге.

В настоящее время банками оказывается содействие клиентам в возврате их средств путем переговоров с банками-контрагентами и подготовке соответствующих обращений. Со своей стороны, Агентство совместно с банками будет отслеживать ситуацию с возвратом заблокированных средств клиентов дочерних российских банков", - говорится в распространенном Агентством заявлении.