АФМ проводит расследование в отношении экс-руководства Казахстанской федерации футбола

В ведомстве отреагировали на вопрос СМИ и подтвердили, что в отношении Адлета Барменкулова идет расследование, сообщает Kazpravda.kz

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АФМ действительно начато досудебное расследование в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола, заявили в ведомстве.

Все следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, добавили в АФМ.

В ноябре 2024 года сообщалось о том, что Адлет Барменкулов покидает пост. Он стал президентом КФФ в феврале 2022 года.