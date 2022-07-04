АФМ заявило о расследовании дела о хищении имущества AsiaCredit Bank

Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по городу Алматы проводит досудебное расследование, связанное с хищением имущества АО «AsiaCredit Bank», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Агентство по финансовому мониторингу в ответ на поступающие запросы от СМИ касательно АО «AsiaCredit Bank» сообщает следующее. Департаментом АФМ по городу Алматы проводится досудебное расследование по факту хищения имущества АО «AsiaCredit Bank» по статье 190 части 4 пункта 2 УК РК», – отметили в ведомстве.

В настоящее время департамент проводит запланированные следственные действия, направленные на исполнение требований статьи 24 УПК РК.

В соответствии со статьей 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.