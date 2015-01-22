Африканская «калька» «Талибана» Свежий выпуск 639 Олег ТАРАН

У терактов – женское лицо

Последней громкой и страшной акцией террористической организации, обосновавшейся в Нигерии, стало использование десятилетней девочки в качестве «живой бомбы» 10 января текущего года. Теракт на рынке города Майдугури унес жизни 19 человек.

Месяц назад две несовершеннолетние смертницы устроили самоподрыв на рынке города Кано. Тогда погибли четыре человека, а семь были ранены. В числе раненых оказалась и еще одна 13-летняя смертница, которая отказалась от своих намерений и была задержана полицией. Учитывая, что в апреле прошлого года боевики «Боко Харам» похитили в городе Чибок 276 школьниц, из которых лишь 57 девочек смогли вернуться домой, а 219 якобы приняли ислам и были выданы замуж, использование шахидок может стать массовым.





Выбор не случаен

Радикальная исламистская группировка «Боко Харам» появилась в Нигерии в 2002 году, объявив своей целью введение шариата на всей территории страны и искоренение западного образа жизни. Не мудрствуя лукаво, предводитель движения Моххамед Юсуф скопировал и идеи, и методы борьбы с печально известного движения «Талибан». Свою активную боевую деятельность движение начало с 2009 года с нападений на христианские храмы и полицейские участки. Тогда боевики использовали лишь палки и арматуру, более серьезное вооружение появилось потом.

Казалось бы, отчего исламские радикалы обратили свой взор именно на Нигерию, расположенную так далеко от очагов противостояния мирового сообщества и религиозного экстремизма?

Дело в том, что это африканское государство – ведущий производитель нефти в Африке, благодаря чему стране удалось стать крупнейшей экономикой на континенте, обогнать по размеру ВВП даже ЮАР. Квота Нигерии на добычу «черного золота» в ОПЕК составляет 2,224 млн. баррелей в день. Кроме того, здесь ежедневно производится около 572 тыс. баррелей нефтепродуктов, из которых 67 тыс. на экспорт. Сюда же следует добавить и перспективы: подтвержденные запасы нефти – около 4,8 млрд. тонн, плюс запасы газа – 5 трлн. тонн. Так что при всех громких заявлениях о духовных ценностях северные радикалы рвутся на умеренный юг к «нефтяному пирогу».

Далее. Нигерия – крупнейшая по численности африканская страна с населением свыше 170 млн. человек. И что, по-видимому, особенно интересно для религиозных экстремистов, 50% населения страны составляют мусульмане.

Неудивительно, что пока государство сдержанно реагирует на акции и вылазки террористов, пытаясь сделать вид, что проблема «Боко Харам» не так серьезна для страны, радикалы уже ввели законы шариата в 12 штатах из 36. Причем если взглянуть на карту, то можно увидеть, что это практически половина Нигерии. Полстраны, по сути дела, в руках у экстремистов, а реальных действенных мер для исправления этой ситуации не принимается.

Опасность, исходящая от «Боко Харам», усиливается еще и тем, что, глядя на успехи нигерийских радикалов, активизируются их последователи в соседних странах – Нигере, Камеруне и Чаде.





Хроника войны

За годы вооруженного противостояния целями «Боко Харам» становились самые различные объекты, гражданские лица и военнослужащие. Напомним самые крупные террористические акции.

В сентябре 2010 года 50 сторонников группировки атаковали тюрьму в городе Баучи, освободив свыше 700 арестованных, многие из которых примкнули к ним.

24 декабря в результате взрывов и атак на церкви в городах Джос и Майдугури погибло порядка 30 человек. Еще столько же жизней унес взрыв бомбы у армейских казарм в Абудже 31 декабря.

2011 год. 16 июня смертник взорвал штаб-квартиру полиции в Абудже, погибли 6 человек (вместе с террористом). А спустя одиннадцать дней – нападение на пивную в Майдугури, где погибли 25 человек, а еще 30 были ранены.

26 августа смертник на заминированном автомобиле въехал в здание штаб-квартиры ООН в Абудже, где погибли 18 человек и 60 получили ранения.

Позднее в городе Даматру боевики произвели взрывы в районе, населенном христианами, а также атаковали полицейских и военных. Всего погибло около 150 человек.

25 декабря стал днем «рождественских» атак на христианские церкви в городах Джос, Гадака, Даматру и Мадалла, где погибло порядка 30 человек. А 30 декабря взорвалась бомба у мечети в городе Майдугури (4 жертвы).

2012 год. Нападения на христианские общины 6 и 7 января в штате Адамава (29 жертв). А спустя две недели последовали теракты в городе Кано, где вначале в результате шести взрывов бомб погибли 120 человек, а затем этот населенный пункт был еще и атакован боевиками.

17 февраля радикалы напали на тюрьму в городе Котон-Карифи, освободив 119 заключенных, а 20 числа забросали гранатами и расстреляли 20 человек на рынке города Майдугури.

17 июня объектами нападения вновь стали церкви в штате Кадуна, где погибли 50 человек. Еще 40 жизней унесли возникшие в связи с терактами беспорядки.

Боевики, набрав силу, продолжают нападать на города. 20 июня они атаковали Даматуру. В ходе боев с правительственными войсками погибли 40 человек.

2013 год стал временем использования боевиков-смертников. В этом же году 14 мая президент Нигерии Гудлак Джонатан ввел в районе Майдугури и ряде других районов на севере страны чрезвычайное положение.

В июле этого же года 42 ученика лицея были убиты членами экстремистской структуры, а в декабре жертвами экстремистов стали 40 студентов колледжа. Всего же за год более 200 детей и подростков лишились жизни за то, что хотели получить образование.

Самым громким в 2014 году стал двойной теракт в городе Джосе 20 мая, в результате которого более 160 человек погибли и 55 получили ранения. Неделей ранее, 13 мая, отряд сельской самообороны отбил нападение боевиков из группировки «Боко Харам» на деревню в провинции Борно на севере страны. Во время боя, по свидетельству очевидцев, было убито около 200 боевиков. За десять дней до этого члены «Боко Харам», напавшие на деревенский рынок, расстреляли 300 местных жителей.

А в конце августа бойцы группировки захватили город Буни Яди. Тогда же «Боко Харам» заявило о создании халифата на подконтрольной ему территории. Напомним, что месяцем ранее боевики Исламского государства тоже объявили о создании собственного квазигосударства, которое не признала ни одна страна мира.

Кстати, только за последние полгода нигерийские экстремисты захватили более двух десятков населенных пунктов.

Начало 2015 года характеризовалось активизацией действий «Боко Харам». Кроме того, что боевики сожгли 16 городков и деревень на севере Нигерии в штате Борно, они еще захватили военную базу и штаб африканских многонациональных объединенных сил в Баге. Более того, 12 января исламисты атаковали город Колофат в соседнем государстве Камерун. Власти этой страны сообщили об отражении атаки, сообщив о гибели 143 исламистов.





В ожидании худшего?

Несмотря на то что необъявленная война нигерийских исламистов против инакомыслящих государства уже унесла свыше 10 000 жизней, мировые СМИ не очень-то обращают внимание на «Боко Харам». Потребителям новостей из Европы и Америки более интересны события из «привычных» горячих точек. Но игнорирование африканской «кальки» «Талибана» может привести к разрастанию радикальной угрозы, причем не только для данного региона и континента, но и мирового сообщества в целом. Напомним, что в случае своей победы «Боко Харам» будет обладать огромными людскими и экономическими ресурсами. И тогда противостоять его влиянию и силе будет еще сложнее, чем сейчас.

Тем не менее западное сообщество пока демонстрирует в отношении нигерийского «Талибана» олимпийское спокойствие. Понятно, что у него много других точек приложения усилий и средств. И все же, учитывая потребность Запада в энергоносителях страны (к сведению, Нигерия – четвертый по объемам поставщик сырой нефти для США), их интересы, широко представленные здесь, вероятность того, что иностранные граждане могут стать целями атак боевиков, думается, следовало бы более серьезней отнестись к угрозам африканских радикалов и принять какие-то действенные меры.



