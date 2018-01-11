Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции открыло канал в Telegram

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Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции открыло свой канал в Telegram, передает Kazpravda.kz
.
"Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции открыло свой канал в мессенджере Telegram (Telegram@adgspk), где планируется распространять самые интересные и важные новости о деятельности агентства. Уполномоченный орган в сфере государственной службы и противодействия коррупции старается быть предельно открытым для общества в социальных сетях. Это требование времени, важно своевременно и верно информировать общественность, расширять возможности обратной связи", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Также сообщается, что граждане с активной гражданской позицией, а также желающие быть в кypсе всех новостей и публикаций агентства могут присоединиться к официальным страницам ведомства в социальных сетях (https://www.facebook.com/ADGSPK
, https://www.facebook.com/anticorruption.gov.kz
).