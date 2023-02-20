Агитационный период начался

В минувшие выходные Цент­ральная избирательная комиссия провела ряд заседаний, на которых были подведены итоги завершившегося этапа выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов всех уровней, обсуждены вопросы организации и проведения предвыборной агитации, проведена жеребьевка, определившая порядок внесения наименований политических партий в избирательные бюллетени, установлены размеры расходов кандидатов, покрываемых из средств республиканского бюджета. Кроме того, продолжается работа по аккредитации иностранных наблюдателей.

Партийные списки, жеребьевка, наблюдатели

Открывая первое из трех заседаний, председатель ЦИК Нурлан Абдиров напомнил, что в соответствии с календарными планами основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК 18 февраля в 18.00 часов местного времени завершается этап регистрации кандидатов.

Об итогах регистрации партийных списков, представленных политическими партиями на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, доложил заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Он сообщил, что к 15 февраля ЦИК завершила регистрацию партийных списков всех семи политических партий, представивших кандидатов на выборы в Мажилис. Это Народная партия Казахстана – 52 кандидата, Демократическая партия Казах­стана «Ак жол» – 54 кандидата, Общенациональная социал-демократическая партия – 19 кандидатов, Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 18 кандидатов, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 25 кандидатов, партия «Amanat» – 90 кандидатов, партия «Respubliсa» – 23 кандидата. – Таким образом в 7 списков политических партий, претендующих на 69 мандатов депутатов Мажилиса Парламента страны, включен 281 кандидат. Необходимое представительство женщин, молодежи и лиц с инвалидностью соблюдено каждой политической партией. В целом по всем партспискам эти категории составляют 38,1%. Средний возраст кандидатов – 45,7 года, 19 кандидатов в депутаты в возрасте до 29 лет, 80 женщин (28,5%), 201 мужчина. В списки политическими партиями включены представители 12 этносов, – сообщил Константин Петров.

Территориальными избирательными комиссиями (ТИК) также завершена работа по регистрации партийных списков по выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения, столицы, избираемых на пропорциональной основе.

По информации ЦИК, в 223 мас­лихата по республике избираются 3 415 депутатов, в том числе 668 – в областные маслихаты, 617 – в городские, 2 130 – в районные. Из 668 депутатов в маслихаты областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента 334 депутата избираются по партийным спискам.

Всего было зарегистрировано 118 партийных списков, в которые вошли 1 447 кандидатов: ДПК «Ак жол» – 199 кандидатов (в 20 регионах), партия «Аmanat» – 692 кандидата (в 20 регионах), НДПП «Ауыл» – 136 кандидатов (в 20 регионах), Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 89 кандидатов (в 18 регионах, нет списков по Костанайской области и облас­ти Жетысу), ОСДП в регионах партийные списки не выдвигала, Народная партия Казахстана – 172 кандидата (в 20 регионах), партия «Respubliсa» – 159 кандидатов (в 20 регионах).

Необходимое представительство женщин и молодежи в зарегистрированных списках соблюдено каждой политической партией, эти категории представлены на 39,2%. Средний возраст кандидатов составляет 43,8 года, 182 кандидата – в возрасте до 29 лет, 434 женщин (30%), 1 013 мужчин. В списки политических партий включены представители 22 этносов.

– В соответствии со статьей 37 Конституционного закона «О выборах» в избирательный бюллетень для голосования за политические партии включаются наименования политических партий в порядке, определенном жеребьевкой. Также включается строка «Против всех», – сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, приступая к следующему в повестке дня вопросу.

Жеребьевка проводится Цент­ральной избирательной комиссией. С ее правилами участников заседания ознакомила член ЦИК Сабила Мустафина: в конверты одинакового размера и цвета вкладываются листы с порядковыми номерами, равными количеству зарегистрированных партий – по одному листу с номером на один конверт. Конверты запечатываются и раскладываются на столе перед всеми участниками. Представитель каждой политической партии в порядке очереди берет один конверт, открывает его и демонстрирует номер, записанный на листе. Номер внутри конверта – это номер, под которым наименование политической партии будет включено в избирательный бюллетень.

По итогам жеребьевки места распределились следующим образом: 1 – партия «Amanat»; 2 – партия «Ауыл»; 3 – партия «Respublica»; 4 – Народная партия Казахстана; 5 – Казахстанская партия зеленых «Байтақ»; 6 – партия «Ақ жол»; 7 – Общенациональная социал-демократическая партия.

Данный порядок будет использоваться в бюллетенях как на выборах депутатов Мажилиса, так и на выборах маслихатов облас­тей, городов республиканского значения и столицы, избираемых по пропорциональной системе.

Еще один вопрос, рассмотренный на субботнем заседании ЦИК – аккредитация наблюдателей иностранных государств и международной организации.

Секретарь ЦИК Мухтар Ерман сообщил, что с момента открытия института международного наблюдения уже аккредитованы 79 наблюдателей от 9 иностранных государств и 3 международных организаций.

– На аккредитацию представлены кандидатуры 4 наблюдателей от 2 иностранных государств и 1 международной организации. В том числе от Королевства Бельгия – 2 кандидатуры, 1 кандидатура от Кыргызской Респуб­лики, 1 кандидатура от Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, – проинформировал секретарь ЦИК.

Он также отметил, что 16 февраля в ЦИК поступило представление Министерства иностранных дел РК о получении ноты БДИПЧ ОБСЕ об изменении в составе Миссии данной организации: ранее аккредитованный наблюдатель Мишель Ньянг не сможет принять участие в наблюдении. В этой связи внесены соответствующие изменения в состав Миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами.

Правила и ответственность

Второе за день 18 февраля заседание ЦИК было посвящено вопросам проведения предвыборной агитации, которая стартовала сразу после завершения этапа регистрации кандидатов – с 18.00 часов 18 февраля и завершится в 00.00 часов 18 марта.

– Предвыборная агитация – один из самых длительных и важных этапов любой избирательной кампании, поскольку действия участников избирательного процесса, осуществляемые в этот период, могут влиять на волеизъявление граждан на выборах, мотивировать их принять участие в голосовании, отдать свои голоса тому или иному кандидату, – отметил, открывая заседание, председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Член ЦИК Анастасия Щегорцова проинформировала участников заседания об основных новшествах законодательства. В частности, она обратила внимание, что теперь, помимо агитации через СМИ, предвыборные мероприятия, выпуск агитационных материалов можно осуществлять агитацию посредством онлайн-платформ.

– Пользователи онлайн-платформ, которые желали на договорной основе участвовать в агитации, должны были предос­тавить в избирательные комиссии сведения о размерах оплаты, условия размещения агитационных материалов. Сведения должны были быть представлены не позднее чем за 5 дней до начала агитации, – сообщила Анастасия Щегорцова.

В установленный срок до 14 февраля необходимые сведения в ЦИК предоставили 465 СМИ и 40 пользователей онлайн-платформ, в ТИКи – 2 108 СМИ и 55 пользователей онлайн-платформ. Именно с ними кандидаты и политические партии могут заключать договоры и размещать у них платные агитационные материалы. Член ЦИК также подчеркнула, что традиционные СМИ вправе публиковать агитационные материалы за счет бюджетных средств и средств избирательных фондов, в то время как пользователи онлайн-платформ размещают агитационные материалы, оплаченные только из средств избирательных фондов партий и кандидатов.

Анастасия Щегорцова обратила внимание, что порядок проведения публичных мероприятий, таких как собрания, митинги, шествия и демонстрации, рег­ламентируется специальным законом. Для их проведения нужно обращаться в местный исполнительный орган.

При проведении публичных предвыборных мероприятий важно помнить, что допускается бесплатная раздача печатных материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании. Однако предоставление бесплатных товаров, услуг и так далее не допускается. Это является ненадлежащей предвыборной агитацией, ее проведение запрещено.

Все агитационные материалы обязательно должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, месте их печатания, тираже, лицах, сделавших заказ, из каких средств оплачено. Запрещено изготовление агитационных печатных материалов за пределами территории РК и распространение анонимных агитационных материалов.

– Все агитационные материалы кандидатов, политических партий оплачиваются из средств избирательных фондов. Законом запрещается привлечение в этих целях иных денег из других источников. Также запрещается принятие любых не оплаченных из избирательного фонда товаров, работ или услуг, – сообщила Анастасия Щегорцова.

Проводить предвыборную агитацию и распространять соответствующие материалы не имеют права иностранцы, лица без гражданства, иностранные юрлица (в том числе СМИ и меж­дународные организации), государственные органы, местные исполнительные органы и их должностные лица при исполнении служебных обязанностей, а также военнослужащие и работники органов нацбезопасности, правоохранительных органов, судьи, члены ЦИК, религиозные объединения.

– В завершение хочу напомнить, что в день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается. Ранее вывешенные печатные агитационные материалы могут сохраняться на прежних местах. Размещенные в Интернете материалы также сохраняются на прежних местах, не допускается выведение их на главные страницы интернет-ресурсов, – добавила член ЦИК.

На заседании были заслушаны доклады местных исполнительных органов о готовности к проведению предвыборной агитации, в том числе об обеспечении специальных мест и помещений для размещения агитационных материалов кандидатов. Также об аспектах агитационного периода и мониторинге СМИ и интернет-пространства в период предвыборной агитации и ответственности за нарушения законодательства доложили вице-министр информации и общественного развития Канат Искаков и заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев.

В частности, как отметил Канат Искаков, в связи с предстоящими выборами перед МИОР стоит ряд важных задач: обеспечение партиям и кандидатам равных условий для освещения их деятельности в агитационный период; проведение широкой информационно-разъяснительной работы, нацеленной на доведение до граждан их избирательных прав и повышение заинтересованности в принятии участия в голосовании; мониторинг за соблюдением СМИ требований выборного законодательства.

– В агитационный период МИОР будет вести постоянный мониторинг информационного поля. В случае выявления нарушений будем направлять их в Генпрокуратуру и уведомлять ЦИК, которые уже будут принимать соответствующие меры, – отметил заместитель главы МИОР.

Он подчеркнул важность обеспечения СМИ равномерного осве­щения деятельности партий и кандидатов. Для оценки равномерности МИОР будет фиксировать все выходящие в масс-медиа материалы по выборной тематике.

Канат Искаков также сообщил, что МИОР составлена и размещена в открытом доступе памятка для СМИ, журналистов и пользователей онлайн-платформ, которая поможет им ориентироваться в нормах выборного законодательства.

Заместитель Генпрокурора РК Жандос Умиралиев напомнил, что порядок и условия проведения предвыборной агитации детально урегулированы Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан».

– Несоблюдение установленных норм влечет ответственность. В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено 26 статей за правонарушения, посягающие на избирательные права. Из них 9 – за нарушения порядка и условий предвыборной агитации, – подчеркнул он.

Так, нарушениями являются: проведение предвыборной агитации в период ее запрещения; воспрепятствование кандидатам, их доверенным лицам либо политическим партиям в процессе реализации ими права вести предвыборную агитацию.

Административными правонарушениями в период агитации также являются: изготовление или распространение анонимных агитационных материалов, которые не содержат обязательных реквизитов; умышленное уничтожение или повреждение агитационных материалов; нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами.

Предусмотрена ответственность за размещение агитационных материалов на памятниках и других объектах, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования.

– Следует отметить, что правонарушения, за совершение которых предусмотрена ответственность кандидатов, политических партий и их доверенных лиц по статьям 102, 112 и 122 КоАП, кроме наложения административных штрафов, влекут также отмену решения об их регистрации, – напомнил Жандос Умиралиев.

В рамках заседания Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова проинформировала об эпидемиологической ситуации в республике и мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ. С учетом текущих условий при проведении агитации к выборам рекомендовано использование просторных помещений для съездов и конференций, обеспечение в помещениях бесперебойного функционирования системы вентиляции воздуха и в регио­нах, где показатель R выше 1, соблюдение масочного режима.

Кроме того, в ходе заседания заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев сообщил, что 17 февраля в ЦИК в соответствии с п. 3 ст. 47 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» внесено представление Генерального прокурора РК о привлечении к административной ответственности четырех кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК за проведение предвыборной агитации в период ее запрещения. ЦИК приняла соответствую­щее постановление.

Одномандатники, финансы, еще наблюдатели

Еще одно заседание Центральной избирательной комиссии прошло в воскресенье. На нем были подведены окончательные итоги этапа регистрации. Как отметил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, регистрация – это важный этап избирательного процесса, поскольку в его рамках организаторы выборов официально подтверждают статус кандидатов.

Он также подчеркнул, что новшества выборного законодательства, предоставляющие возможность гражданам для самовыдвижения, обусловили значительный общественный интерес к избирательным процессам, а также активность граждан и высокую конкурент­ность в текущей избирательной кампании.

Сводные данные по регистрации кандидатов в Мажилис и маслихаты, выдвинувшихся по одномандатным территориальным избирательным округам, представил на заседании заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Он напомнил, что по мажори­тарной системе избираются 29 депутатов Мажилиса. На этапе выдвижения были представлены 609 кандидатов, к моменту окончания регистрации статус кандидатов избирательные комиссии подтвердили для 435 человек (359 самовыдвиженцев и 76 – выдвинуты от семи партий). Конкуренция в среднем – 15 человек на один мандат.

Отдельно Константин Петров остановился на случаях отказа в регистрации. Так, до окончания регистрации 45 выдвиженцев написали заявления о снятии их кандидатур с выборов по собственному желанию. Еще 125 кандидатам было отказано в регистрации на различных основаниях: один не прошел соответствие требованиям законодательства в части постоянного проживания на территории Казахстана в течение последних 10 лет, по 9 кандидатам на основании сведений Генпрокуратуры установлены наличие непогашенной судимос­ти или признанной судом вины в совершении коррупционного правонарушения, еще 114 кандидатов не представили полный пакет документов, одному кандидату отказано за проведение агитации в не установленный законом период. Кроме того, по 4 уже прошедшим процедуры кандидатам регистрация была отменена.

Что касается маслихатов: всего по стране насчитывается 223 маслихата, в которых 3 415 мандатов. Из них 3 081 депутат избирается по мажоритарной системе – это половина состава областных, городов республиканского значения и столицы маслихатов, а также все депутаты маслихатов городов и районов. Согласно сведениям территориальных избирательных комиссий, по 334 одномандатным территориальным избирательным округам областного, городов республиканского значения и столицы маслихатам зарегистрированы 1 451 кандидатов, на выборы депутатов городских маслихатов зарегистрированы 2 114, районных – 6 723 кандидата.

Детальную информацию по регистрации в разрезе регионов представили на заседании руководители территориальных избирательных комиссий.

Председатель ЦИК отметил, что процедуры регистрации кандидатов проводились на принципах гласности и открытости в соответствии с конституционными нормами. Избирательными комиссиями приняты необходимые меры для реализации конституционных прав граждан.

Второй вопрос, вынесенный на повестку дня заседания, касался установления размера расходов кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов РК на проведение предвыборной агитации, покрываемых из рес­публиканского бюджета.

Как напомнила член ЦИК Сабила Мустафина, в соответствии с пунктом 3 статьи 28 Конституционного закона «О выборах в РК» государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами. Порядок выделения средств и объемы определяются ЦИК.

Таким образом, для кандидатов в депутаты Мажилиса, кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, устанавливается размер расходов в объеме 950 тыс. тенге. Из них 450 тыс. тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных и⁄или сетевых изданиях, 300 тыс. тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов, 200 тыс. тенге на транспортные расходы.

Для кандидатов в депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, – 550 тыс. тенге. Из них 350 тыс. тенге на выступ­ления в СМИ, 130 тыс. тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитматериалов, 70 тыс. тенге на транспортные расходы.

Для кандидатов в депутаты маслихатов городов и районов – 350 тыс. тенге. Из них 200 тыс. тенге на выступления в СМИ, 100 тыс. тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитматериалов, 50 тыс. тенге на транс­портные расходы.

Секретарь ЦИК Мухтар Ерман на заседании также выступил по вопросу аккредитации зарубежных наблюдателей. По данным ЦИК, на данный момент уже аккредитованы 82 наблюдателя от 10 иностранных государств и 3 международные организации.

На заседании были представлены кандидатуры еще 15 наблюдателей: 1 – от Исламской Рес­публики Иран и 14 – от Миссии наблюдателей от Содружест­ва Независимых Государств.