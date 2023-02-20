В Байконыре женщина использовала собственного ребенка для хищения денег
Школьный расчет. Кто продает вакансии в системе образования?
Дыши в лицо, расписывайся пальцем!
Разграбленные подстанции, недостроенные и брошенные сети водопровода и канализации, непроезжие дороги – такое «развитие» получил один из жилых районов Усть-Каменогорска, ранее считавшийся перспективным
Мнимые сделки и оформление имущества на подставных лиц – такие уловки сопровождают преднамеренное банкротство
Продажи через интернет-магазины, оплата биткоинами – такие технологии используют сегодня наркодилеры
Сегодня волонтерские организации существуют в 100 государствах мира. В нашей стране добровольцем является каждый 110-й казахстанец
Все казахстанские спасатели вернулись из Турции
Жители поселка Баскудык живут рядом с каналом, полным токсичных отходов
Хроническая зависимость отраслей отечественной обрабатывающей промышленности от внешних поставок по широкому перечню товаров, материалов и компонентов – такова реальность, с которой сталкивается «всяк сюда входящий» бизнес, а экономика – с зацикленностью секторов производства на продукцию первичных переделов
Для сдерживания цен на продукты питания в Алматинской области необходимо наращивать производство и переработку сельскохозяйственной продукции, строить овощехранилища
Кенжегали Сагадиев: жизнь во имя науки и знаний
Работаем по-новому, а получается по-советски?
Приоритеты не меняются
Работа началась
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Агитационный период начался
Понять и простить
Награды – достойным
Законопроект о массмедиа: обсуждение продолжается
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Источник достоверности и правдивости
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
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После случившегося в петропавловской школе вновь обострилась проблема обеспечения безопасности детей. И речь не только об агрессивных одноклассниках, но и о системе охраны в учебных заведениях, умении педколлектива оперативно реагировать на ЧС
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