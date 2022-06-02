Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане

Агитация Шрёдингера

Накануне республиканского референдума, а также избирательных кампаний активная агитация идет в социальных сетях, но четких правил и определений для этого процесса пока нет.

ПЛОДОРОДНОЕ ПОЛЕ

Виртуальное пространство активно используется для политических акций во всем мире. В США и странах Европы агитационные кампании, развернутые на площадках YouТube, Instagram и других социальных медиа, уже заслуживают включения их в методички по электоральным процессам. В Казахстане в канун выборов 2021 года также был отмечен резкий рост числа блогеров, появление новых пабликов и каналов. Всплеск активности в Интернете отмечается и накануне республиканского референдума по поправкам в Конституцию, который пройдет 5 июня.

Об исследовании поля социальных медиа и использовании их в электоральных кампаниях говорил и Президент Касым-­Жомарт Токаев. В Послании народу 16 марта Глава государства отметил, что нужна законодательная база для работы в интернет-пространстве.

«В эпоху бурного развития коммуникационных технологий большое значение имеет активность кандидатов партий в социальных сетях, – отметил Президент. – Но действующее законодательство не регламентирует агитацию в соцсетях. Несмотря на это, во время электоральных кампаний агитация так или иначе проводилась. (…) И чтобы устранить это упущение, предлагаю нормативно разрешить агитацию в социальных сетях, закрепив соответствующие регламенты и правила».

С марта прошло не так много времени, и нормы для соцсетей в Казахстане пока не сформулированы. Как отметил директор РГП «Центр анализа и мониторинга» Михаил Комиссаров, деятельность блогеров по распространению информации на интернет-ресурсах, по сути, ничем не отличается от такой же деятельности других обычных пользователей сети Интернет. Разница только в числе подписчиков.

– По идее, это должно накладывать на так называемых «блогеров» дополнительную ответственность за выражаемую ими гражданскую позицию ввиду очевидно большего влияния на аудиторию по сравнению с обычными пользователями, – считает Михаил Комиссаров. – Однако на сегодняшний день законодательство таких требований не содержит, поэтому ответственность остается в большей степени вопросом морально-этическим.

По словам эксперта, готового рецепта правового регулирования пространства блогов, аккаунтов и пабликов, к сожалению, нет. Сейчас Министерством юстиции, Министерством информации и общественного развития и Центральной избирательной комиссией прорабатывается комплекс поправок в законодательство о выборах, о средствах массовой информации, а также в ряд сопутствующих законодательных актов, направленных на урегулирование вопросов предвыборной агитации в социальных сетях.

– С одной стороны, согласно действующему законодательству соцсети относятся к интернет-ресурсам, а интернет-ресурсы – к средствам массовой информации. С другой стороны, обеспечить в полной мере соблюдение всех требований выборного законодательства и законодательства о республиканском референдуме, предусмотренных для СМИ, применительно к материалам в соцсетях по объективным причинам не представляется возможным. Иными словами, в действующем законодательстве республики о выборах, о республиканском референдуме и о средствах массовой информации не закреплены четкие правовые рамки проведения предвыборной агитации в социальных медиа, к которым относятся соцсети и мессенджеры, – констатировал эксперт.

Есть ли законодательные нормы или нет, но агитация в соц­сетях – часть объективной реальности, ее уже невозможно «отменить». Открытым остается вопрос: какие публикации в аккаунтах и мессенджерах являются агитацией, а какие – не являются?

– В статье 7 Закона «О респуб­ликанском референдуме» есть определение агитации перед республиканским референдумом. Так, согласно части первой указанной статьи «гражданам, общественным объединениям республики гарантируется право выражать свое мнение по вопросу (вопросам), вынесенному (вынесенным) на референдум, на собраниях, митингах, сходах граждан, в средствах массовой информации». Поэтому в процессе агитации перед республиканским референдумом при оценке пользовательского контента, размещаемого в социальных сетях и мессенджерах, следует исходить из конституционного права каждого человека выражать свою гражданскую позицию любым не запрещенным законом способом, а также из указанной статьи Закона «О республиканском референдуме», – уточнил Михаил Комиссаров.

НОРМЫ СОВЕСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на неопределенность в вопросе регулирования блого­сферы и социальных медиа, есть для них и четкие рамки. И находятся они не столько в законах «О СМИ» или «О выборах», сколько в области моральных ценностей, а также, для крайних случаев, в Административном и Уголовном кодексах.

Вице-министр информации и общественного развития Нургуль Мауберлинова на одном из семинаров Центральной комиссии референдума разъяснила нормы агитации. По ее словам, в качестве агитационных рассмат­риваются материалы, побуждаю­щие избирателей принимать либо не принимать участие в референдуме, голосовать «за» или «против» вопроса, вынесенного на голосование.

– Предусматривается также ряд ограничительных требований, связанных с агитацией в СМИ. В частности, запрещается агитация за насильственное изменение конституционного строя, нарушение территориальной целостности Республики Казахстан, подрыв безопасности государства, а также пропаганда социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, – добавила она.

За несоблюдение указанных требований предусмотрена ответственность в соответствии со статьями 102 и 453 Кодекса РК об административных правонарушениях, а также статьями 174 и 179 Уголовного кодекса РК.

В свою очередь член ЦКР Анастасия Щегорцова обратила внимание на то, что перед референдумом агитация в принципе имеет меньше рамок и правил, чем в предвыборный период. Например, в электоральной кампании требуется обеспечить равный доступ для всех кандидатов и партий к агитации в СМИ. А как будет контролироваться этот равный доступ в социальных сетях, и возможно ли это? Вопрос остается открытым.

Не менее дискуссионным остается и пункт правил, запрещаю­щий анонимную агитацию. В средствах массовой информации все агитационные аудио- и видеоролики должны содержать информацию о том, по заказу какой организации, партии или кандидата они изготовлены. Такие же требования относятся к текстовым материалам и баннерам на интернет-ресурсах СМИ.

Правила гласят, что анонимной агитации быть не должно, но не уточняют, как быть с блогерами и аккаунтами в соцсетях. Ведь в виртуальном пространстве никто никаким законом не обязан указывать свое реальное имя или говорить о том, кто заказал и оплатил ту или иную публикацию.

Не прояснил ситуацию и замес­титель Генерального прокурора Булат Дембаев, который отвечал на вопросы журналистов в кулуа­рах ЦКР.

На вопрос, должны ли блогеры в своих материалах, определяемых как агитационные, давать информацию о том, какая партия или кандидат заказали пуб­ликацию, он ответил, что «это требование распространяется только на агитационные материалы в СМИ, которые должны иметь выходные данные».

– За агитацию в «день тишины», то есть за день до выборов или референдума, а также в день голосования предусмотрена административная ответственность, – напомнил Булат Дембаев. – За разжигание розни, агитацию за насильственное изменение конституционного строя и другие нарушения предусмотрены меры ответственности в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе.

При этом, если аккаунт окажется фейковым, и на нем опубликуют материалы, нарушающие законодательство, специалисты займутся определением IP-адреса и поиском реального владельца аккаунта и автора публикаций. Остается надеяться, что нарушителя удастся «вычислить».

Таким образом, у блогеров и авторов известных пабликов есть два варианта. Или следовать дейст­вующим правилам, которые не совсем понятны, неконкретны и писаны не для них, и ориентироваться в ситуации интуитивно. Что, в общем, не гарантирует, что за блогером однажды не придут, обнаружив в его публикациях нарушение закона.

Или всячески избегать вовлечения своих интернет-ресурсов в любые электоральные процессы, в периоды предвыборных кампаний «постить котиков» и вообще всеми доступными способами демонстрировать аполитичность. Но такой блогер будет пропагандировать политическую пассивность, что, в общем, не очень хорошо для страны, избравшей демократический путь развития.

Правовые рамки расплывчатые и непонятные, и крайне сложно определить, является написанное в блоге выражением своего мнения, право на которое гарантируется Конституцией, или уже агитацией, которая должна иметь «выходные данные» и соответствовать параметрам, указанным в законодательстве о выборах или о референдуме. Пока этот вопрос напоминает задачу Шрёдингера, где кот находится в закрытой коробке. И пока коробка не открыта, неизвестно, жив этот кот или уже нет.