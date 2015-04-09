Агитируем и выкупаем Свежий выпуск 704 Чингиз ТАШЕНОВ

Сотрудниками ДВД области и УВД Кокшетау проводится агитационная работа по разъяснению гражданам порядка выкупа газотравматического оружия у населения. В общественных местах, торговых точках, на рынках, вокзалах, в ЦОНах, на остановках, у касс банков расклеено более 700 цветных памяток соответствующего содержания. Кроме того, участковые инспекторы полиции раздают информационные материалы населению на обслуживаемых административных участках.

Для проведения акции из республиканского бюджета выделено более 26 млн. тенге, из которых за сданное оружие уже выплачено свыше 12 млн. С начала мероприятия акмолинским полицейским поступило 595 заявлений граждан. Сдано 605 единиц оружия, из них травматического – 181, а газотравматического – 424 единицы.