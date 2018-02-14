​Агломерация в разрезе миграции

Во исполнение этой задачи разработана и была вчера утверждена на заседании Правительства межрегиональная схема территориального развития Шымкентской агломерации для управляемого социально-экономического роста региона. Об особенностях документа рассказал на состоявшемся затем брифинге вице-министр по инвестициям и развитию Каирбек Ускенбаев.

В частности, журналисты поинтересовались тем, какое влияние окажет схема Шымкентской агломерации на развитие местных дорог.

По словам Каирбека Ускенбаева, города и села внутри каждой агломерации должны развиваться в соответствии с так называемым четвертым уровнем. Принято решение о финансировании содержания дорог местного значения на 50% акиматами. При выполнении ими данных условий недостающие 50% будут финансироваться государством в лице Министерства по инвестициям и развитию.

– Развитие агломерации окажет положительное влияние на все сферы жизни населения региона, – считает вице-министр. – Будут строиться новые школы и детские дошкольные учреждения. Причем позитивные перемены ощутят на себе не только жители областного центра и крупных городов, но и всех населенных пунктов в пределах обозначенной территории.

Развитие индустриальных зон и СЭЗ «Оңтүстік» сформируют в будущем основу кластерного развития таких приоритетных отрас­лей экономики агломерации, как фармацевтика, машиностроение и строительная индустрия. Переход от мелкотоварного к средне- и крупнотоварному производству, способному стать градообразующей базой, позволит снизить отток сельского населения.

– Шымкент по числу жителей довольно быстро приближается к миллионной отметке. Все больше людей приезжают сюда на заработки, многие остаются. Поэтому процессы миграции должны быть регулируемыми. Без этого мы не сможем определить, сколько нужно построить школ, больниц, какие услуги развивать, – подчерк­нул Каирбек Ускенбаев.

Ежегодно население Шымкента увеличивается на 19 тыс. человек, а Шымкентская агломерация – на 46 тыс. С учетом этого демографичес­кого и миграционного показателя и будет развиваться инфраструктура.

– В течение 3 лет нами прорабатывалась схема развития агломерации. Многие вопросы будут решаться в рамках ГЧП. Большая работа проделана, и в ближайшие годы жители Южного Казахстана увидят плоды этого труда, – заключил вице-министр.