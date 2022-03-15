Экономика
Аграриев Северного Казахстана перед посевной оставили без денег для проверки качества семян
Кратенко Андрей
arystan05@mail.ru

Накануне посевной депутаты североказахстанского маслихата оставили главную житницу страны без денег, необходимых для проверки качества семян.

Ежегодно из бюджета Северо-Казахстанской области на эти цели выделялись средства, на которые местные земледельцы могли проверить качество посадочного материала, но в нынешнем году они должны делать это за свой счет. Хватит ли у них на это средств?

В региональную палату предпринимателей обратился директор одной из двух компаний, специализирующихся на проверке качества семян, Азамат Тлеубергенов (ТОО «ЗерноАгроЭксперт») и сообщил, что прежде финансирование осуществлялось по бюджетной программе «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала». С 2003 года эта процедура для фермеров является обязательной. Без проб семенного материала аграрии теперь не могут рассчитывать на субсидии.

– Финансирование в рамках данной программы не получила только наша область, – ­заявил Азамат Тлеубергенов. – Все эти годы аграрии проверяли семена бесплатно, а в 2022 году процедура станет для них дополнительной нагрузкой. Эффективность программы, согласно статистическим данным, давно доказана: средняя урожайность зернобобовых увеличилась на 3,5%, пшеницы – на три центнера с гектара, масличных – практически в два раза.

В 2021-м на проверку семян было выделено 160 млн тенге. На эти средства проведено 69 тыс. исследований. На нынешний год управление сельского хозяйства и земельных отношений подало заявку на выделение из бюджета 200 млн тенге. Но депутаты не поддержали финансирование данного направления.

Чтобы не оставить крестьян без поддержки, управление сельского хозяйства решило подать заявку на половину ранее заявленной суммы для исследований семенного материала, полученного уже из нового урожая.

Следует также пояснить, что общая площадь земель Северо-­Казахстанской области достигает 9,8 млн га. Из них посевная – 4,3 млн га, в том числе площадь зерновых и зернобобовых – 2,9 млн га.

Об особенностях предстоящей посевной кампании на днях сообщили в ходе заседания коллегии областного управления сельского хозяйства. Выяснилось, в частности, что весенне-полевые работы пройдут в условиях недостатка влаги.

Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов отметил, что влагообеспеченность составляет в среднем от 40 до 60 мм в метровом слое снега. Поэтому основным фактором успеха станет грамотное применение удобрений.

В этом сезоне увеличится посевная площадь подсолнечника. Резервом по зерновой группе Марат Тасмаганбетов назвал твердую пшеницу и рекомендовал следовать установленным срокам сева.

– Оптимальные сроки по зерновой группе – после 20 мая. Мы всегда сеяли под июльские осадки – сроки сева в начале мая приводят к плачевным результатам. Площади большие, это понятно, но надо сеять хотя бы не раньше 15 мая.

В эти же дни высветилась еще одна важная проблема: из-за антироссийских санкций аграрии Северного Казахстана рискуют не получить сельхозтехнику к посевной. Данный вопрос обсуж­дали участники заседания в областном антикризисном штабе.

О том, что техника может не успеть к намеченным срокам, сообщил директор ТОО «Kametex» Руслан Хасенов. Эта компания занимается поставкой посевных комплексов канадского и американского производства и запчастей. Иностранные грузоперевозчики отказываются заходить в российские порты. Если груз пойдет через Беларусь, возможны задержки из-за длительного таможенного оформления. В качестве альтернативного пути был назван порт Актау.

Предприниматели предлагают также заключить соглашение с таможенными органами стран Прибалтики о беспрепятственном пропуске перевозчиков грузов, следующих транзитом через Россию в Казахстан.

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