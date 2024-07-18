Аграрии обсудили болевые точки отрасли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Встреча прошла с участием прокурора области Берика Адамова, главы управления сельского хозяйства Алматинской области Куандыка Чункунова, руководства СПК «Конаев», региональных филиалов НПП «Атамекен», Аграрной кредитной корпорации, АО «КазАгроФинанс». Сельхозтоваропроизводители рассказали о ключевых проблемах, мешающих развитию отрасли. Впрочем, обо всем по порядку.

Как отметил глава агрохолдинга Dinara Group, депутат областного маслихата Бакыт Атайбеков, большинство фермеров нынче терпит убытки, поскольку растут производственные расходы, а прибыль падает. К примеру, запчасти для сельхозтехники, ветпрепараты, семена, удобрения, гербициды приобретаются за рубежом за валюту. В условиях нынешней ситуации казахстанский фермер, продающий свой товар за тенге, остается в проигрыше.

– На внутреннем рынке страны наблюдается засилье импортных продуктов питания, изготовленных с применением концентратов, – подчеркнул спикер. – В то же время отечественное натуральное молоко – скоропорт – не выдерживает конкуренции. В прошлый сезон из-за низких закупочных цен с проблемой сбыта продукции столкнулись наши кукурузоводы, производители лука. К сожалению, нет четкого плана дальнейшего развития сельского хозяйства в республике, «дорожной карты». Профильные госструктуры и кредитно-финансовые организации работают разрозненно, нет у них связки с фермерами.

С мнением коллеги согласился глава крестьянского хозяйства Ерик Айдарбаев, заявив, что казахстанский аграрный рынок нуждается в защите от демпинговых цен зарубежных поставщиков. Для этого, считает эксперт, нужно создать аналог Роспотребнадзора, построить лаборатории, которые препятствовали бы проникновению в торговые сети республики импортных товаров, не соответствующих принятым у нас стандартам качества.

– Это вопрос не только продовольственной безопасности, но и здоровья наших граждан, – продолжил фермер. – У нас на самом деле нет грамотной системной концепции аграрного сектора. Чиновники регулярно разрабатывают и принимают различные госпрограммы, причем не советуясь с бизнесом, но потом их сворачивают, и так без конца. Такие документы должны учитывать все вопросы, в том числе обеспечение аграриев поливной водой, пастбищами, техникой. Если одно звено в этой цепи не работает, система накроется медным тазом.

Ключевой вопрос – увеличение производительности труда, повышение качества продукции. Необходимо привлекать инвестиции, делать АПК отраслью, выгодной для капиталовложений. Здесь возникает другая серьезная проблема – банковская ставка по кредитам составляет 19%, после выплаты фермеру мало что остается.

Участники встречи пожаловались также, что не могут своевременно получить госсубсидии, льготные займы, предоставляемые Аграрной кредитной корпорацией и компанией «КазАгроФинанс». Прозвучал ряд вопросов, связанных с развитием рыболовства и других смежных отраслей.

Завершая совещание, прокурор области Берик Адамов сообщил, что будет создана рабочая группа, в которую войдут представители фермерских хозяйств. До конца года планируется обобщить предложения экспертов по решению острых проблем, улучшению бизнес-климата, реализации инвестиционного потенциала в АПК. Затем эти рекомендации будут направлены на рассмотрение Правительству и Генеральной прокуратуре.