Аграрии прокомментировали предвыборную платформу партии "Нур Отан"
Ксения Воронина
Аграрии ознакомились с предвыборной платформой партии "Нур Отан" и поддержали ее. Реальной назвал поставленную партией задачу по увеличению производительности агропромышленного комплекса в 1,5 раза за 5 лет директор ТОО Агрофирма "Родина" Иван Сауэр. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК после прошедшего в Астане внеочередного съезда партии, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Нам, аграриям, было приятно ознакомиться с предвыборной платформой партии Нур Отан, потому что одним из ключевых драйверов развития экономики именно в данной ситуации был назван АПК. И очень взвешенная программа, все досконально просчитано. Совершенно изменился подход. Если раньше направлялись какие-то приоритеты на культуру и специализацию, то сейчас акцент основной сделан на развитие инфраструктуры сельскохозяйственной, на перерабатывающую инфраструктуру, на научное развитие, повышение производительности труда", – сказал Сауэр.
По его словам, задача стоит очень амбициозная – увеличить за 5 лет производительность в 1,5 раза, но она реальна и выполнима.
"Мы работаем в этой отрасли и прекрасно знаем. И сегодня я говорил, что на примере нашей агрофирмы в последние три года мы демонстрируем 17% роста, мы можем спокойно все это перевыполнить", – заверил он.
От лица аграриев спикер также выразил одобрение новой политики субсидирования АПК.
"Очень существенно вселяет оптимизм в аграриев то заявление Президента, что совершенно новый будет подход по субсидированию – уйдем от уравниловки. Сейчас все субсидирование переводится в адресную плоскость – произвел единицу продукции – получи субсидии. И это очень серьезно будет стимулировать рост объемов производства, качество продукции и производительность труда в конечном итоге", – заключил глава "Родины".