Аграрии смогут заранее получить финансирование на весенне-полевые работы

Сельское хозяйство
Дана Аменова
корреспондент

Прием заявок стартует в начале следующего месяца

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АО «Аграрная кредитная корпорация» начнет прием заявок на финансирование весенне-полевых и уборочных работ 2027 года по программе «Кең дала 2» с 1 октября 2026 года. Ставка вознаграждения для сельхозтоваропроизводителей составит 5% годовых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

По данным министерства, механизм раннего финансирования по «Кең дала 2» АКК впервые внедрила в конце 2024 года. Это позволило аграриям заранее подготовиться к сезону и планировать основные расходы до начала посевной. Сезон 2027 года также начнется с раннего финансирования: прием заявок по программе «Кең дала 2» стартует 1 октября 2026 года.

«Раннее финансирование показало свою востребованность на практике. Аграрии используют это время не просто для получения займа, а для подготовки всего производственного цикла: закупают необходимые ресурсы, ремонтируют технику, планируют расходы. Масштаб программы за это время существенно вырос. По итогам 2025 года в рамках «Кең дала 2» с учетом раннего финансирования сельхозтоваропроизводителям было направлено 501,5 млрд тенге. По состоянию на 16 сентября за сезон 2026 года выдано 664,4 млрд тенге. При этом меняется не только объем финансирования, но и доступ к нему»,  проинформировали в министерстве.

Там же добавили, что получить средства по программе можно через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации, а также непосредственно через филиальную сеть АО «Аграрная кредитная корпорация».

#аграрии #Минсельхоз #финансирование #заявки

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