Аграрии сообщили Назарбаеву о рекорде по сбору риса
Ксения Воронина
В запасы страны поступило рекордное количество риса – 423 тыс. тонн. Об этом в письме Президенту РК Нурсултану Назарбаеву сообщили представители аграрной отрасли Кызылординской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В своем обращении авторы поблагодарили Главу государства за меры по поддержке агробизнеса, благодаря чему динамично развивается агропромышленный комплекс страны. Результатом стал значительный рост объемов производства риса и поголовья скота. Также за последние два года объем инвестиций в сельскохозяйственный сектор возрос в 7,7 раза.
Так происходит уборка риса в Кызылординской области. Фото erkindik.kz
Аграрии отметили, что во время недавно завершенного сбора риса было получено 50,5 центнера с каждого гектара на площади 84 тыс. га.
"В запасы страны поступило 423 тысячи тонн риса. Данный рекордный показатель в истории независимости достигается в течение последних трех лет", – говорится в письме.
В завершение авторы выразили готовность принимать активное участие в реализации инициатив Главы государства и приложить все усилия для дальнейшего развития страны.