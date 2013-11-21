Аграрии юга подвели итоги

В нынешнем году собрано 2,2 млн. тонн овощной, бахчевой продукции и картофеля, что превышает на 250 тыс. тонн прошлогодний показатель. По сравнению же с 1991 годом это в 6 раз больше! Регион взял курс на интенсивное земледелие, увеличивая площади карликовых садов, расширяя тепличное хозяйство и повсеместно внедряя систему капельного орошения.

По мере увеличения производства сельскохозяйственной продукции расширяется и география сбыта. Сельхозпроизводители реализуют полученный богатый урожай во всех регионах Казахстана, в странах СНГ и даже Европы. В 2013 году объем экспорта сельхозпродукции составил 211,2 млн. долларов. Это на 13% больше по сравнению с прошлым годом.

Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область