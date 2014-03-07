Аграрное направление

– Валовой объем продукции сельского хозяйства на юге достиг отметки 300 миллиардов тенге, при этом в течение ряда лет по данному показателю отмечается очень хорошая динамика , – говорит К. Оспанбеков. – Экспортные поставки сельхозпродукции в 2013 году увеличились на 13% и составили в денежном выражении 302,5 миллиона долларов. И это не предел. Благоприятные почвенные и климатические условия предопределили специализацию в растениеводстве и позволяют выращивать масличные культуры, заниматься овощеводством, садоводством и виноградарством. Наряду с собственными угодьями культурные пастбища являются хорошей кормовой базой для развития животноводства и птицеводства. Юг – это хлопок, янтарные гроздья винограда, горы арбузов и дынь, сочных яблок и ароматных персиков. Здесь раньше вызревают огурцы и помидоры, баклажаны и капуста. Отсюда урожай везут во все регионы страны, а теперь поставки налажены и в дальнее зарубежье.

– Мырзашольские дыни попробовали теперь уже и в Европе. Также южане первыми начали продажу своей плодоовощной продукции в Москве. Экспорт будет наращиваться?

– Сбор бахчевых культур в прош­лом году превысил 2 миллиона тонн, увеличившись на 150 тысяч тонн. Потребность внутреннего рынка покрывается с лихвой, так что поставки дынь и арбузов за рубеж будут только возрастать. То же самое могу сказать и о овощах и фруктах. Прошлогодняя ярмарка в Москве показала, что вкус нашего винограда и яблок там помнят и ждут. Рынок сбыта огромный, и подобные ярмарки мы намерены проводить регулярно. А это значит, что у наших крестьян неограниченные возможности для расширения производства и увеличения сбора урожая.

– Вряд ли это возможно без инноваций. Да и Глава государства ставит задачу привлекать инвес­тиции и внедрять новые технологии...

– Без инноваций в сельскохозяйственной сфере не обойтись, если мы действительно хотим накормить свою страну и экспортировать продукцию за рубеж. И государство не жалеет на это средств. К примеру, на внедрение технологии нулевой обработки почв на засушливых землях, равно как и на масштабное внед­рение других инноваций. На этот год нами запланировано довес­ти площадь земель с использованием технологии капельного орошения до 32 тысяч гектаров. Площадь теп­лиц достигнет 860 гектаров, а это 85% от общереспубликанского показателя. В тепличных комплексах в прош­лом году собрано 150 тысяч тонн овощей. Инновацион­ную технологию глубокого рыхления земледельцы Мактааральского района намерены применить на площади в 20 тысяч гектаров, Шардаринского райо­на – на 5 тысячах гектаров.

В 2013 году площадь посевов хлопчатника с применением глубокого рыхления составила 13 тысяч гектаров, по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 9 тысяч гектаров. В среднем урожайность хлопчатника по области составляет 29 ц/га, в то время как в хозяйствах, использующих технологию глубокого рыхления, данный показатель составляет 35–40 ц/га. По этому же пути идут селяне и в других районах.

Крестьяне уже поняли, что новые технологии сулят хорошую прибавку урожая, и сами находятся в активном поиске инноваций. Никого заставлять не надо. Наша задача лишь в том, чтобы своевременно подсказать им ориентиры. Приведу только один пример. Инновационная технология посева лука сеялками точного высева позволяет поднять урожайность до 800 ц/га. При этом чистая прибыль с гектара дос­тигает 800 тысяч тенге. Это в два раза выше по сравнению с традиционными методами посева. Знаю, что многие дехкане уже взяли этот метод на вооружение.

– Канатбек Жолдасбекович, чтобы из года в год получать стабильно высокие урожаи, необходимо наряду с внедрением инноваций заботиться о плодородии земли. Между тем ученые говорят, что в этом плане не все так благополучно, как того хотелось бы.

– Из-за подъема уровня подземных вод, засоления и деградации почв по области 33,7 тысячи гектаров относятся к категории засоленных и неосваиваемых земель. Для этой проблемы совместно с учеными ТОО «Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии имени У. Успанова» в Отырарском районе, сельских зонах Арыси и Туркестана реализуются проекты по внедрению в производство агромелиоративных методов для повышения устойчивос­ти к засолению кукурузы, что позволит поднять урожайность до 80 ц/га. На землях крестьянских хозяйств «Құрмаш» и «Ақжол», ставших опытными площадками для ученых, в среднем с каждого гектара собрано в 2–3 раза больше зерна, чем ранее. Эта работа будет продолжена и нынче.

Из 1 008 тысяч гектаров пригодных к посеву земель в Южном Казахстане в прошлом году были использованы 844,1 тысячи гектаров, что составляет 84%. По сравнению с 2012 годом это на 32 тысячи гектаров больше. Однако не сумели добиться стопроцентного выполнения прогнозных показателей в Арыси, Сайрамском и Отрарском районах. Из 455,3 тысячи гектаров поливных площадей использовано 422 тысячи, или 93%. Большая часть из участков, оставшихся неосвоенными, приходится на Арысь и Отрарский район. По данным областной гидрогеолого-мелиоративной экспедиции, из-за подъема подземных вод, деградации почвы произошло засоление около 40% посевных земель в Отрарском районе. Решение проблемы – проведение агромелиоративных мероприятий. Эта работа будет продолжена.

В 2013 году введено в оборот дополнительно 40 тысяч гектаров поливных земель. Всем городам и райо­нам направлены схемы карт по восстановлению и строительству вод­ных объектов. Но не все спешат ими воспользоваться. В Казыгуртском районе должны были установить насос на канале Улькен Келес, что позволило бы ввести в оборот тысячу гектаров. Но проект так и не был реализован.

За три года в сельхозоборот возвращено 104 тысячи гектаров поливных земель. Это стоило колоссальных затрат, но они уже окупились выращенной на этих землях продукцией. Учитывая значение поливных земель для юга, определена задача в ближайшие пять лет мелиорировать дополнительно 300 тысяч гектаров залежных земель. Это огромный ресурс, который позволит и дальше наращивать производство сельхозпродукции.

– Приоритетным направлением на 2014–2016 годы в регионе определено животноводство. Достаточная для этого кормовая база?

– На сегодня определены приоритетные направления для финансирования проектов по развитию животноводства. На эти цели планируется направить 4 миллиарда тенге, что позволит уже в ближайшей перспективе производить ежегодно продукции животноводства на 9,1 миллиарда тенге. Для развития отгонного животноводства в облас­ти на протяжении двух лет в рамках бюджетной программы реализуется проект «Увеличение посевных площадей засухоустойчивых кормовых культур». Посеяны семена растений изен, терискен, куйреуик, полынь, черный саксаул и прочих. Для увеличения объема семян открываются семеноводческие хозяйства на засушливых землях лесных хозяйств Сузакского, Отрарского, Шардаринского районов и Арыси, что тоже в перспективе позволит увеличить и разнообразить кормовую базу для развития животноводства.

По программе «Сыбаға» будет приобретено 8 300 голов КРС, планируется построить откормочные площадки вместимостью 14,2 тысячи голов, открыть 50 семейных молочных ферм, 24 цеха по производству комбикорма.

– Юг традиционно испытывает проблемы с поливной водой. Этот фактор учитывается при определении аграрной отрасли?

– Для сокращения влаголюбивых и низкоэффективных культур в растениеводстве был разработан Комплексный план диверсификации посевных площадей хлопчатника в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области на 2014–2016 годы, предусматривающий расширение площадей кормовых, масличных культур и овощей. Сейчас этот документ находится на рассмотрении в Правительстве. Он предусматривает сокращение посевной площади хлопчатника с 94 до 66 тысяч гектаров. Высвободившиеся земли займут другие культуры: бахчевые – 5,9 тысячи гектаров, кукуруза – 6 тысяч гектаров, люцерна – 7 тысяч гектаров и плодово-ягодные и виноград – 3 тысячи гектаров. Хочу подчерк­нуть, что диверсификации сельхозкультур уделяется особое внимание. Если в 2013 году по сравнению с 2012 годом посевная площадь кормовых культур была увеличена на 27 тысяч гектаров, то в текущем году прибавка составит еще 35 тысяч гектаров. А всего кормовые зай­мут 241 тысячу гектаров. Площадь под кукурузой, выращивае­мой на зерно, увеличится на 10 тысяч гектаров и составит 35 тысяч гектаров. Планируется, что дополнительно будет получено продукции на 32 миллиарда тенге.

– Государство оказывает всемерную поддержку аграриям, выделяя субсидии из государственной казны. Южный Казахстан, учитывая особую роль аграрного сектора, пошел на беспрецедентный шаг, создав еще региональный инвестиционный центр «Максимум».

– Да, созданное при областном акимате ТОО «РИЦ «Максимум» ориентировано на финансирование сельскохозяйственной отрасли. На сегодня прокредитованы 8 349 крупных, средних и малых проектов на сумму более 17,7 миллиарда тенге. Это позволило создать более 12 тысяч новых рабочих мест.

В сравнении с другими финансовыми институтами РИЦ «Максимум» отличает ряд преимуществ. К примеру, в качестве залогового обеспечения принимается недвижимое имущество в сельской местнос­ти, отсутствуют возрастные ограничения для заемщиков, кредит предоставляется на льготных условиях под 7–8%. В общей же сложности на развитие аграрной сферы государством выделены субсидии в размере 14,2 миллиарда тенге. Вложение столь значительных средств еще раз подтверждает приоритетность сельскохозяйственной отрасли на юге страны.

Беседовала Любовь ДОБРОТА,

Южно-Казахстанская область