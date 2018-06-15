Аграрный бизнесмен – это бедолага: фермер из ЗКО пожаловался Шукееву на сложности получения кредита

Во время отчетной встречи Премьер-министра –министра сельского хозяйства РК Умирзака Шукеева с населением фермер из Западно-Казахстанской области Катауолла Ашигалиев поднял основные проблемы кредитования аграриев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Первое предложение – это вопрос кредитования аграриев через систему КазАгро. По очень меткому определению Президента страны, бизнесмен, особенно аграрный – это бедолага, который берет очередной кредит, чтобы погасить предыдущий. Я – один из этих бедолаг. С 13 марта не могу получить кредит в АКК. Если раньше запрашивали один вагон бумаг, то в этом году запрашивают уже три вагона. Судя по позапрошлой информации, создается впечатление, что в КазАгро несколько руководителей пишут докторские диссертации. Условие получение кредита и 16 процентов в годовых – это очень токсично, особенно для Западно-Казахстанской области. Предлагаю МСХ утвердить конкретный перечень представляемых документов заемщикам и установить не более десятидневный срок для выдачи кредита", – предложил Ашигалиев.
В свою очередь Умирзак Шукеев отметил, что это очень сложный процесс . Тем не менее, по его словам министерство не должно регламентировать выдачу кредитов в Нацкомпании.
"Что касается порядка выдачи кредитов в КазАгро, это очень сложный процесс. Если как я министр или министерство будет управлять этим, то это вообще неправильно. Там сидят на каждом участке люди, отвечающее уголовно за это дело. Если я буду отсюда указывать: вот тебе перечень документов, если удовлетворяет – выдай кредит, он просто встанет и уйдет. И так КазАгро на выдавала кредитов много, вы знаете, каким убытком закончило КазАгро. Есть определенные проблемы. Поэтому, не думаю, что это правильный путь, что чиновники, сидя в министерстве должны регламентировать выдачу кредитов в коммерческой национальной компании. Упрощать – да это надо. Более того, надо автоматизировать, чтобы не было контакта с людьми, с не кредитным офицером. Сейчас мы этим занимаемся", – заверил Шукеев.