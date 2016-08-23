​Аграрный сектор

Как всегда, больше всего посевных площадей нынче занимают серые хлеба и пшеница – 15,2 млн га. В северных областях страны уборка этих культур только начинается, а в южных и западных регионах она уже завершена или близка к окончанию. Общий намолот зерна на полях страны на сегодня превысил 2,1 млн тонн при урожайности 20,1 ц/га. Важно отметить, что и тот и другой показатели едва ли на четверть выше прошлогодних.

На данный момент уборочные работы завершены на площади, превышающей 1 млн га, что составляет порядка 7% от запланированного объема. Кроме того, предстоит убрать масличные культуры, которые размещены на площади 1,9 млн га, кормовые – на 4 млн га, хлопчатник – на 110 тыс. га, сахарную свеклу – на 12 тыс. га, картофель и овощебахчевые культуры – на 183 тыс. и 230 тыс. га.