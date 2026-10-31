Аграрный вектор развития

Каждое Послание Главы государства Касым-Жомарта ­Токаева народу Казахстана – это не просто программный документ, определяющий курс развития страны на ближайшую перспективу. Это честный и глубокий диалог с народом, где четко обозначены ориентиры, проблемы и конкретные механизмы их решения.

Нынешнее выступление Президента ставит перед нами масштабную и амби­циозную задачу – сформировать проч­ный экономический и технологический фундамент, способный гарантировать благополучие будущих поколений.

Особое место в концепции нового­ экономического курса занимают транс­формация агропромышленного комп­лекса, рациональное водопользование и раскрытие научного потенциала регионов. Для меня как депутата Курултая­, члена фракции партии «Ауыл» и человека, посвятившего жизнь науке, эти инициативы имеют фундаментальное значение. Село сегодня – это не просто продовольственная безопасность, это опора государственности, а наука и передовые технологии – главный ключ к ее укреплению.

Глава государства подчеркнул необходимость развивать в регионах не только базовые отрас­ли, но и сопутствующие сферы: прикладную науку, образование, логистику и технологическое предпринимательство. Создание научных центров во всех уголках страны позволит привязать исследовательскую работу к реальным потребностям местной экономики. При этом Президент четко определил главный критерий: каждый вложенный тенге должен приносить реальную экономичес­кую и социальную отдачу.

Прошедший год показал положительную динамику в сельском хозяйстве: рост отрасли составил около 6%, а объем продукции АПК достиг 15 трлн тенге. Объем льготного финансирования был увеличен с 1 трлн до 1,5 трлн тенге. Однако Глава государства абсолютно справедливо указал на системный изъян: значительная часть средств до сих пор уходит на «погашение пожаров» – текущие потребности и пополнение оборотного капитала. Фермеру необходима уверенность в завтрашнем дне. Правительству поручено внедрить механизмы долгосрочного инвестиционного кредитования, которые позволят аграриям планировать модернизацию на годы вперед.

Важным шагом станет реализация пула перспективных проектов пищевой промышленности стоимостью свыше 500 млрд тенге, подготовленного холдингом «Бәйтерек». Доступное финансирование этих инициатив должно начаться без проволочек.

Современное сельское хозяйство невозможно без глубокой технологической модернизации. В стране необходимо наращивать собственное производство качест­венных тракторов и комбайнов. Отдельного внимания заслуживает инициатива Президента по ускоренному внедрению искусственного интеллекта в АПК – от точного земледелия до прогнозирования урожайности.

Как ученый хочу подчеркнуть критическую важность положений Послания, касающихся водных ресурсов и агрохимии. Освоение земель вблизи крупных водоисточников с применением современных водосберегающих технологий способно повысить урожайность традиционных культур в 2–2,5 раза. Дефицит воды требует жестких и бескомпромиссных решений: завершения тарифной реформы в сфере водопотребления, пресечения потерь в сетях и нецелевого использования питьевой воды, запуска в кратчайшие сроки Национальной информационной системы водных ресурсов для точного цифрового учета и планирования, кластерного подхода и инфраструктуры сбыта.

Интересным и своевременным является поручение запустить пилотные проекты цифрового развития, где государственные меры поддержки будут интегрированы с частными маркетплейсами, банками и логистическими сервисами. Это прямое решение проблемы доступа сельхозпроизводителей к рынкам сбыта без лишних посредников.

Для фракции партии «Ауыл» в Курултае обозначенные Президентом задачи – это прямой ориентир к действию. Долго­срочное финансирование, рациональное водопользование, внедрение научных разработок и цифро­визация сбыта – именно те рычаги, которые позволят совершить качественный рывок в развитии казахстанского села и всей экономики страны.