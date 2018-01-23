Агрессия вышла боком

В итоге теперь в отношении гражданина Ф., 1985 года рож­дения, проводится досудебное расследование, правонарушение зарегистрировано в ЕРДР. За нарушение же правил парковки на агрессивного водителя составлен административный протокол и наложен штраф в размере 3 МРП. К слову, Ф. уже принес свои извинения инспектору дорожно-патрульной полиции.

Пресс-служба подчеркивает, что низкий уровень водительской дисциплины и ответственности только усугубляет и без того непростую дорожную ситуацию в самом крупном городе страны, на дорогах которого, с учетом иногороднего транспорта, ежедневно курсирует порядка 900 тыс. автомобилей. По итогам минувшего года на дорогах Алматы полицейские выявили почти 82 тыс. таких нарушений и выписали штрафов на сумму свыше 691 млн тенге.