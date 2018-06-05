​Агропром наращивает экспорт

Этому способствовал в первую очередь огромный труд сельхозтоваропроизводителей, а также меры, принимаемые Министерством сельского хозяйства для открытия новых рынков.

Так, в результате работы по сог­ласованию ветеринарных и фитосанитарных требований стран-импортеров экспорт продукции отечественного агропрома в КНР увеличился на 34,3%. В Поднебес­ную в прошлом году впервые экспортировано 7,7 тыс. тонн соевых бобов на сумму 3,1 млн долларов, а также первая партия из 228 голов племенных лошадей. В среднем в 3 раза увеличился экспорт замороженной рыбы, растительного масла и масличных культур.

Кроме того, имеются разрешения на экспорт из РК в КНР замороженной баранины, пшеницы, пшеничных отрубей, рапсового шрота. В текущем году плани­руется согласовать ветеринарные требования по говядине, свинине и некоторым видам зерновых, зернобобовых и бахчевых культур. За счет данных мер по итогам следующего года прогнозируется увеличение экспорта в Китай еще как минимум на 20–30%.

Снятие барьеров по поставкам позволило впервые экспортировать в Иран в 2017 году живых овец на сумму 287 тыс. долларов, 509,86 тонны баранины на сумму 2,8 млн долларов. В эту страну возрос экспорт и семян рапса – в 7,8 раза на сумму 10,5 млн долларов, ячменя – в 1,4 раза на сумму 127,8 млн долларов, овощей бобовых – в 1,9 раза на сумму 6,2 млн долларов.

Возобновился экспорт семян подсолнечника (в объеме 11,7 тыс. тонн на сумму 4,5 млн долларов). В текущем году планируется сог­ласовать с Ираном требования по говядине и живому крупнорогатому скоту, экспортируемому из Казахстана.

В сентябре 2017 года получено положительное заключение Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовской Аравии о снятии ограничений на поставку в эту страну из Рес­публики Казахстан КРС и МРС (овцы, козы).

В настоящее время ведутся переговоры с саудовской стороной по вопросу разработки и согласования ветеринарного сертификата на экспорт КРС и МРС для убоя и разведения.

Следует отметить, что сняты также барьеры по поставкам в Объединенные Арабские Эмираты мяса и мясной продукции, куриных яиц. В результате в 2017 году впервые в ОАЭ экспортировано 34,2 тонны замороженной говядины, 24 тонны баранины.

В текущем году также будут проведены переговоры с ветеринарными и фитосанитарными службами Израиля, Турции, стран Персидского залива, Японии, государств Европейского союза о возможности поставок казахстанской продукции АПК.

Между тем, несмотря на положительные показатели по экс­порту сельхозпродукции за 2017 год, остаются еще нерешенные проблемы. Среди них – узкая номенклатура товаров: 50% экс­порта приходится на пшеницу и муку. Это и слабая информированность бизнеса о возможности поставок продукции на новые рынки, и отсутствие современных производственных мощностей по переработке, и недостаточно развитая транспортно-логистическая инфраструктура, а также слабая работа по продвижению брендов отечественной сельхозпродукции.

Для решения этих проблем необходимо в ближайшее время, во-первых, изучить потенциальные рынки сбыта. Следует определить, в какие страны мы можем поставлять нашу продукцию, а также объемы, цены, маршруты, транспортные расходы, ветеринарные или фитосанитарные требования к продукции Казахстана.

Следует отметить, что по итогам анализа экспортных рынков, продуктов и требований стран-импортеров (государства ЕАЭС, ЕС, Иран, КНР, ОАЭ, Афганистан, Гонконг, Израиль, Индия, Кувейт и ряд других стран) разработан Реестр приоритетных экспортных рынков, а также продукции АПК. Документ опубликован на официальном сайте министерства (mgov.kz) и может быть использован субъектами АПК и местными исполнительными органами при проведении разъяснительных работ с субъектами АПК.

Во-вторых, необходимо создать совместно с государственными органами и организациями информационно-аналитическую базу по экспорту сельхозпродукции и Центр поддержки экспортеров АПК.

Все это будет способствовать созданию единой системы поддержки экспорта и благоприятных условий для отечественных производителей, а также переориентации казахстанских сельхозпредприятий на новые рынки сбыта. Кроме того, для увеличения продукции АПК, соответствующей международным требованиям, необходимо продолжить работу по привлечению ТНК и якорных инвесторов.

В настоящее время в проработке находится ряд инвестиционных проектов. Это строительство завода по производству пищевых продуктов и полуфабрикатов, а также мясоперерабатывающего комплекса в Алматинской облас­ти, предприятия по переработке и производству верблюжьего и кобыльего сухого молока в ЮКО, заводов по выпуску экструдированных кормов и детского питания.

На примере развитых стран необходимо введение должнос­ти советника или атташе по воп­росам АПК в дипломатических представительствах Казахстана в приоритетно значимых странах (Китай, Иран, государства Европы, Австралия и Канада). Работа в этом направлении уже начата, и в настоящее время вопрос находится на рассмотрении в Министерстве иностранных дел.

Для решения транспортно-логистических вопросов требуется определить действующие и необходимые для строительства терминалы, хранилища, склады, оптово-распределительные центры. Принятие мер требует стимулирование производства и продвижение органической продукции, в том числе проведение выставок и презентаций, разработка бренда органической продукции.

В целом эти и другие проблемы были подняты в Правительстве. Минсельхозу и другим заинтересованным государственным органам и организациям уже даны поручения с указанием конкретных сроков исполнения.