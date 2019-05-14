Агропром – стратегически важная отрасль с высоким потенциалом развития – Токаев

В рамках рабочей поездки Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой агроиндустриального комплекса "Жан-Арай" в Кызылорде, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Президента РК, Глава государства посетил агроиндустриальный комплекс "Жан-Арай", специализирующийся на переработке риса. Президенту представили информацию об основных видах производимой на заводе продукции.
"Агропромышленный комплекс – стратегически важная отрасль с высоким потенциалом развития. Мы хорошо знаем ее проблемы. Со стороны государства будут предприняты меры для их решения", – сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с сельхозтоваропроизводителями.
Как сообщает пресс-служба Президента РК, Глава государства посетил агроиндустриальный комплекс "Жан-Арай", специализирующийся на переработке риса. Президенту представили информацию об основных видах производимой на заводе продукции.
"Агропромышленный комплекс – стратегически важная отрасль с высоким потенциалом развития. Мы хорошо знаем ее проблемы. Со стороны государства будут предприняты меры для их решения", – сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с сельхозтоваропроизводителями.