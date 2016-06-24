​Ах, Анталья, жемчужина у моря!

Если есть на свете рай…

…Моя мама очень любила собирать изображения различных городов мира, природных заповедных зон и архитектурных памятников. Однажды она притащила невесть откуда журнал со сказочно красивыми картинками. Это было печатное издание одного из религиозных течений баптистского толка, коих в начале 90-х годов прошлого века насчитывалось не меньше, чем политических партий. На одной из картинок была изображена прямо-таки идиалистичная сцена: на фоне кристально чистого неба, у подножия зеленых гор, в саду из лимонно-апельсиновых деревьев большая счастливая семья, представляющая как минимум три поколения (бабушка-дедушка, мама-папа и дети), собирала спелые фрукты. По мнению авторов статьи и художника, именно так выглядела жизнь… в раю!

Эта сцена вспомнилась мне через пару десятков лет, когда я впервые увидел окрестности турецкой Антальи. В какой-то момент даже показалось, что автор той картины о райской жизни срисовал пейзаж именно с местности пригорода Кемера, где природа буквально буйствует своей неповторимой красотой. «Если есть на свете рай, то это анталийский край», – невольно переиначил я тогда известный слоган и долго приходил в себя от окружающей зелени и дыхания моря.

Но Анаталья – это не только лазурные берега с хорошо развитой индустрией развлечений, фешенебельными отелями с открытыми бассейнами и выходом к морю, толпами паломников из отдыхаю­щих. Анталья – это еще памятник истории и архитектуры под открытым небом, сохранивший в себе оттиски древнегреческой культуры и следы времен Римской империи.

Старый город

В самом центре города имеются совершенно уникальные места в виде кривых узких улочек с деревянными домами, разрушившимися мечетями и живописными лавочками, часть из которых существовала еще задолго до нашего тысячелетия, а часть появилась в XIII веке нашей эры после взятия его сельджукским султаном Алаэддином Кейкубадом. К сожалению, многие туристы, приезжающие сюда, о существовании этих памятников старины даже не догадываются. Сегодня эти улочки облюбовали для себя многочисленные торговцы и владельцы небольших кафешек и ресторанов.

Между тем район древних крепостных стен и отреставрированной части старого города, как и открывшегося в 70-х годах прошлого столетия нового порта, пользуется огромной популярностью у местного населения. В выходные дни сюда тянутся вереницы горожан, желающих освежиться в чистейшей морской воде и принять солнечные ванны. За символическую плату можно пройти на городской пляж прямо у подножия древних стен и занять один из многочисленных лежаков с полотенцем. При этом буквально в сотне метров от берега будут проплывать лодки, парусники, яхты – разных мастей и размеров – с развеселыми туристами на борту.

Небольших портов (здесь они называются «маринами») в городе великое множество. И все они буквально кишат плавучими средствами, стеной стоящими у причалов. Складывается впечатление, что владельцы прогулочных субмарин соревнуются между собой в изяществе и неповторимости своих «подопечных» – среди тысячи лодок невозможно найти две совершенно одинаковые!

Рядом с облаками

В путеводителе каждого из городов обязательно существует особое место, показать которое считают своим долгом организаторы поездок. В Анталье это, безусловно, Олимпос – вершина горы Тахталы, наивысшая точка хребта, окаймляю­щего южное побережье города. Предприимчивые турки построили здесь канатную дорогу, нижняя часть которой находится на высоте 726 м, а верхняя – 2 365 м над уровнем моря. Она является одной из самых длинных в мире, ее протяженность 4 350 м. Подъем в гору осуществляется на фуникулере, напоминающем небольшой трамвайный вагон с «вагоновожатым», который регулирует количество пассажиров, открывает и закрывает двери. Для преодоления этого расстояния понадобится всего 10 минут.

Когда оказываетесь на вершине, перед вами открывается фантастический вид на все анталийское побережье, а проплывающие мимо облака можно в буквальном смысле потрогать руками! От нахлынувших эмоций хочется закричать на все огромное небо… Но, увы, ваш крик даже не откликнется эхом – на этой высоте воздух очень разряжен, а горы «проглатывают» тут самые громкие звуки.

На вершину Олимпос особенно любят подниматься влюбленные. Где, как не здесь, можно уединиться от любопытных глаз, сделать парочку «селфи» или попозировать перед фотографом для глянцевого журнала?