​Ах, вернисаж, вернисаж...

Вернисаж под названием «Өнер – өрге жетелейді» («Через искусство – к вершинам») для юных дарований организовал Международный центр изобразительного искусства. Убедиться в верности этого девиза можно было, созерцая работы не только школьников, но и педагогов, представленные здесь же. Налицо – преемственность поколений и опыта, ведь если для малышей это первая выставка, то для их наставников – повод гордиться не только собственными талантами, но и успехами воспитанников.

Среди дебютантов – и шестилетняя Малика Сейтназар. В кружке декоративно-прикладного искусства она занимается всего несколько месяцев, но педагог Халима Закирова уже отмечает успехи юной художницы. Ее «Байтерек» занял достойное место среди представленных на выставке работ. В свободное время, а его, нужно признаться, у талантливой малышки не так много, ведь Малика занимается фигурным катанием, пением, танцами и даже автомоделированием, девочка посещает кружок юных натуралистов. Интерес к животному миру, несомненно, в скором времени отразится и на ее полотнах.

Выставку во Дворце Независимости гармонично дополнил мастер-класс по керамике, в котором могли принять участие все желающие.