"С чего уставать?" – Даниал Ахметов о жизни и о своей должности

А на вопрос журналистов, чем он может объяснить свое политическое долголетие, аким ВКО ответил, что это нужно спрашивать у главы государства.

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В ходе расширенного заседания Правительства президент заявил, что акимы должны избавиться от своих неэффективных кадров. В этой связи журналисты поинтересовались у главы Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, какая работа будет проводиться в аппарате акимата, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Аким ВКО ответил, что все его замы - хорошие профессионалы.

"Ержан Нурбаев более 25 лет проработал в сфере сельского хозяйства, Шакарым Буктугутов – в производстве. Заместитель по экономическим вопросам учился в США и тоже является профессионалом в своем деле. Мы в акиматы берем только высоких профессионалов и специалистов. Но президент сказал правильные вещи, еще раз обсудим", – сказал Ахметов.

Также у него поинтересовались, не устал ли он от должности акима.

"С чего мы должны уставать? Вы устали от жизни? Нет, я не устал", – ответил Даниал Ахметов.

А на вопрос журналистов, чем он может объяснить свое политическое долголетие, аким ВКО ответил, что это нужно спрашивать у главы государства.