Ахметжан Есимов аккомпанировал на рояле Денису Тену второй раз

Спорт
Ксения Воронина
Фото с сайта Today.kz
Вместе с эстрадно-симфоническим оркестром аким Алматы Ахметжан Есимов сыграл "Вечную любовь" из фильма "Тегеран 43", аккомпанируя на рояле выдающемуся фигуристу, олимпийскому чемпиону Денису Тену на ледовом шоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на  Today.kz.

По словам Есимова, идея принадлежала фигуристу. Он высказал ее во время защиты олимпийской заявки в Лозанне в начале июня.

"Спасибо Денису и всем спортсменам. Столько приятных эмоций. Недавно в Лозанне с Денисом были на презентации Олимпиады. Она имела большой успех. Денис выступил очень грамотно и много сделал для продвижения нашей заявки. Он попросил меня сыграть в сопровождении оркестра Александра Белякова. Казахстанцы, и особенно алматинцы, желают Денису новых побед!"– поделился градоначальник.

Напомним, что это не первое публичное выступление акима с музыкальными номерами. Есимов сыграл на синтезаторе в 2012 году на фестивале "Алма-Ата – моя первая любовь", а в прошлом году он также аккомпанировал Тену на рояле во время ледового шоу. 


Популярное

Все
Этностиль обретает все большую популярность
Астана глазами детей
История Великой степи на языке карт
Тройной прорыв в Лондоне
Полный производственный цикл
Быть частью сообщества
Сохранить здоровье трудящихся
От голштинов до алгоритмов
Возрождается алматинский апорт
Фавориты держат марку
Объединить физиков и лириков
Завтра – Национальный день домбры
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Производство мясной продукции в Аркалыке увеличат вдвое
Душа, поющая в дереве
Время правовых решений
По столетиям пешком
Чтобы знания «возвращались» домой
Обнимаю с любовью
Сильные общества рождают сильных людей
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Плюс один новый завод в Казахстане
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Проявил отвагу во время пожара
Токаев поздравил Президента Конго с Днем независимости
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Газета стала судьбой
Артур Ластаев проверил условия содержания казахстанцев в колонии Кыргызстана
Охрана природы и путь к устойчивому развитию
Народная партия Казахстана избрала нового председателя
Инфраструктура для велосипедистов
От маленькой капли – большие урожаи
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Заблудившемуся туристу из Великобритании помогли полицейские в Атырау
Журналисту Игорю Нестерову верил весь город
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе

Читайте также

Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национально…
Казахстанские борцы завоевали еще три медали на чемпионате …
Золотой овертайм в Семее
Перезагрузка «Астаны»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]