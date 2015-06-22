Ахметжан Есимов аккомпанировал на рояле Денису Тену второй раз

Вместе с эстрадно-симфоническим оркестром аким Алматы Ахметжан Есимов сыграл "Вечную любовь" из фильма "Тегеран 43", аккомпанируя на рояле выдающемуся фигуристу, олимпийскому чемпиону Денису Тену на ледовом шоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Today.kz.
По словам Есимова, идея принадлежала фигуристу. Он высказал ее во время защиты олимпийской заявки в Лозанне в начале июня.
"Спасибо Денису и всем спортсменам. Столько приятных эмоций. Недавно в Лозанне с Денисом были на презентации Олимпиады. Она имела большой успех. Денис выступил очень грамотно и много сделал для продвижения нашей заявки. Он попросил меня сыграть в сопровождении оркестра Александра Белякова. Казахстанцы, и особенно алматинцы, желают Денису новых побед!"– поделился градоначальник.
Напомним, что это не первое публичное выступление акима с музыкальными номерами. Есимов сыграл на синтезаторе в 2012 году на фестивале "Алма-Ата – моя первая любовь", а в прошлом году он также аккомпанировал Тену на рояле во время ледового шоу.