Ахылбек Куришбаев: «Всенародный референдум – начало позитивных перемен»

Депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев встретился с профессорско-преподавательским составом и студентами Казахского национального аграрного исследовательского университета.

В своем выступлении сенатор отметил, что поправки в Конституцию, предложенные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым нацелены на построение «Нового Казахстана». Он также подчеркнул, эти изменения будут вноситься на общенациональном референдуме и они изменят систему государственного управления, а такж придадут новый импульс политической ситуации.

«Это, прежде всего, трансформация прежней политической системы. Чтобы реализовать такие радикальные реформы нужны не только изменения сверху – уход от суперпрезидентства, усиление Парламента, демократизация власти. Главное, как подчеркнул Глава государства –развитие гражданского общества, побуждение их активности в участии управлением государством. Потому что без осознанной поддержки народа демократические преобразования в нашем обществе невозможны», - подчеркнул сенатор.

Также он акцентировал внимание собравшихся на том, что в рамках внесения поправок в Конституцию земельный вопрос будет принципиально трансформирован: земля станет достоянием всего народа.

«Эти изменения будут фундаментом для построения Нового Казахстана. Я считаю, что это правильное и справедливое решение с точки зрения правового, политического равноправия и даже национальной безопасности. Поэтому очень важно, чтобы общественность, в том числе молодежь понимала и принимала участие в агитации по проведению референдума. Я знаю, что среди вас очень много умных, талантливых студентов и абсолютно уверен в будущем нашей с вами страны», - отметил Ахылбек Куришбаев.

Участники встречи получили обстоятельные ответы на волнующие их вопросы по изменениям и дополнениям в Конституцию, а также о развитии науки и образования, землепользовании, агропромышленного сектора.

Завершая свое выступление, сенатор Ахылбек Куришбаев призвал собравшихся принять активное участие в референдуме и предложил создать волонтёрское движение среди студенческой молодежи для разъяснения особенностей Конституции.