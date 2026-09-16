AI-навигатор для бизнеса

Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Вчера в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai состоя­лась презентация пилотного Реестра обязательных требований в сфере предпринимательства. Он разработан Министерством национальной экономики в рамках поручения Главы государства, озвученного в Послании от 8 сентября 2025 года «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». Представил новую разработку вице-министр МНЭ РК Бекболат Молдабеков.

фото BAQ.kz

Это система на основе искусственного интеллекта, призванная в одном месте собрать все требования к бизнесу, извлеченные из нормативных правовых актов, а далее – помочь определить, какие из них относятся к конкретному виду деятельности.

Как известно, сегодня требования к бизнесу содержатся в огромном количестве НПА: законах, кодексах, постановлениях и ведомственных приказах. Одна и та же информация может дублироваться сразу в нескольких документах, а нормы – регулярно меняться. В результате предпринимателю бывает сложно разобраться, какие именно требования необходимо соблюдать конкретно в его случае.

– Наша задача – сделать этот процесс проще и понятнее. Реестр с использованием искусственного интеллекта собирает необходимые требования в одном месте и показывает предпринимателю пошагово, какие действия от него требуются, в какие сроки и как подтвердить их исполнение. Это позволит бизнесу быстрее ориентироваться в законодательстве и сосредоточиться на своей основной деятельности, – отметил Бекболат Молдабеков.

По словам вице-министра, искусственный интеллект анализирует тексты нормативных правовых актов и выделяет конкретную информацию. Он быстро разбирает законы и раскладывает обязанности по полочкам. При этом всю работу обязательно перепроверяет и утверждает человек. Система сохраняет историю всех правок и значительно экономит время на рутинных процессах.

– Реестр станет для предпринимателя навигатором по требованиям законодательства. Пользователю будет достаточно выбрать вид деятельности по ОКЭД, указать БИН, отрасль или соответствующий сценарий и ответить на несколько вопросов. После этого система сформирует персональный профиль с учетом конкретной деятельности. В нем будут указаны необходимые разрешительные документы со ссылками на eGov.kz и eLicense.kz, требования на разных этапах работы бизнеса, а также общие обязанности в соответствующих сферах регулирования, – пояснил один из разработчиков AI-навигатора Ергали Мабиев.

На основе сформированного профиля предприниматель сможет получить справочное заключение в формате pdf. Оно будет подготовлено с использованием языковой модели исключительно на основе включенных в профиль норм. Таким образом бизнес сможет сократить время на поиск необходимой информации и быстрее определить необходимые разрешения и обязательства для запуска или развития своего дела.

Кроме того, AI-навигатор будет отслеживать изменения законодательства и при появлении новой редакции НПА покажет, какие нормы добавились, изменились или были исключены. Для государства же реестр должен стать инструмен­том анализа регуляторной нагрузки на бизнес. Система поз­волит выявлять требования, которые дублируются в разных нормативных правовых актах, а также возможные противоречия между ними. Она будет отслеживать сроки пересмотра документов и заранее информировать ответственные органы о необходимости проведения соответствующей работы.

В дальнейшем реестр планируется интегрировать с другими государственными информационными системами и цифровыми сервисами для создания единой цифровой экосистемы.

#презентация #МНЭ РК #Alem.ai #Бекболат Молдабеков #Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства

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