AI становится новой инфраструктурой глобальной экономики

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект трансформирует глобальную экономику и создает новые возможности для роста

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития

Лидеры технологий и бизнеса на международном технологическом форуме AI & Digital Bridge 2026 обсудили инфраструктуру, инвестиции, человеческий капитал и международное партнёрство, необходимые для развития AI-экономики.

Заместитель Премьер-Министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что Казахстан намерен системно развивать все пять уровней искусственного интеллекта – от энергетической и чиповой инфраструктуры до больших языковых моделей и прикладных решений. 

«Мы находимся только в начале формирования полноценной AI-экономики, общий адресный рынок которой, по различным оценкам, уже превышает $50 трлн. Для Казахстана это возможность занять свое место в новой глобальной экономике и получить максимальную отдачу от развития искусственного интеллекта. Поэтому мы системно развиваем все пять уровней AI-экономики — от энергетической инфраструктуры, чипов и облачных платформ до собственных языковых моделей и приложений. Там, где необходимы технологии и экспертиза, мы сотрудничаем с глобальными партнерами, одновременно развивая собственные компетенции. Наибольший потенциал для Казахстана мы видим в прикладном AI — в создании и масштабировании решений, которые повышают эффективность экономики, бизнеса и качество повседневной жизни людей», — заключил Жаслан Мадиев.

На сессии также выступил основатель и генеральный директор 01.AI Председатель Sinovation Ventures, Член ИИ Совета Kai-Fu Lee. Отдельный акцент он сделал на компетенциях людей. По его оценке, по мере распространения AI все большее значение будет иметь способность управлять этой технологией и отвечать за результат ее применения.

«Если говорить о приоритетах, я бы прежде всего советовал сподвигнуть людей на то, чтобы менять подход к использованию AI. Важно рассматривать искусственный интеллект не только как инструмент для сокращения затрат, но и как способ изменить сам подход к работе. Например, предприниматели могут использовать AI не просто как инструмент, а как дополнительный кадровый потенциал. То же касается AI-агентов. Многие думают, что только инженеры смогуть создавать AI-агентов. Однако юристы могли разработать агентов для решения собственных профессиональных задач. 

Президент Токаев говорил о необходимости перейти от цифровизации отдельных сфер к цифровой экономике. В такой экономике каждый человек сможет использовать цифровые инструменты: кто-то будет создавать AI-агентов, кто-то – компании, которые смогут работать с минимальным числом сотрудников. Именно такой подход, на мой взгляд, должен стать частью дальнейшего цифрового развития Казахстана», – сказал Кай-Фу Ли.

Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов рассказал, что компания работает над внедрением искусственного интеллекта в суперприложение Freedom, чтобы в нем появился AI-ассистент и различные услуги на базе искусственного интеллекта. 

«Мы уже активно используем AI внутри компании. Например, с его помощью повышаем эффективность работы бэк-офиса, улучшаем отчетность и управление процессами. Искусственный интеллект, подключенный к нашим базам данных, может отвечать на вопросы об эффективности процессов и ключевых показателях. При этом наша задача – сделать услуги для клиентов более доступными и удобными. Мы хотим, чтобы через AI-ассистента можно было получать широкий спектр услуг: от инвестиций и страхования до электронной коммерции, бронирования гостиниц и авиабилетов. AI должен понимать запрос клиента и рекомендовать наиболее подходящие решения. Мы стремимся превратить платформу в полноценную экосистему, где искусственный интеллект станет персональным помощником для решения повседневных задач. Это сложная задача – некоторые AI-агенты можно разработать за 1 день, но для того, чтобы агент мог выполнять все те задачи, которые необходимы, требуется год. В этом году мы также запускаем еще один продукт», – сказал Тимур Турлов.

По его словам, компания одновременно работает над инфраструктурой. Сейчас она продолжает инвестировать в центры обработки данных. Одним из крупных проектов в сфере AI станет дата-центр, который планируется построить совместно с NVIDIA. 

Генеральный директор и основатель, Sofreh Capital Shervin Pishevar на сессии заявил о намерении открыть офисы компании в Казахстане. Говоря о перспективах развития AI-экономики в Казахстане, он отметил сочетание инженерных кадров, государственной поддержки инноваций и ресурсной базы страны. 

Говоря о развитии AI-инфраструктуры Казахстана, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин отметил, что страна может не только использовать собственные вычислительные мощности, но и в перспективе экспортировать их. По его словам, развитие дата-центров и партнерство с технологическими компаниями создают возможности для формирования нового направления AI-экономики.

«Со следующего года, надеюсь, мы начнем экспортировать вычислительные мощности – компьютерные токены, которые уже сегодня востребованы во всем мире и будут востребованы в будущем. Если мы соединим космическую отрасль с нашими возможностями, которые мы создаем в Казахстане, – дата-центрами, центром обработки данных, партнерством с NVIDIA и другими технологическими компаниями, у нас будет необходимая компетенция, и мы поймем, как обеспечить связь между вычислительными мощностями на земле и космической индустрией», – сказал Багдат Мусин.

#Астана #инвесторы #мнения #AI & Digital Bridge 2026

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