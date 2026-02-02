Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем День национальной печати.

2 февраля 1913 года в свет вышел первый номер газеты «Қазақ» - издания, ставшего важнейшим объединяющим фактором для казахской нации. Эта дата стала точкой отсчета истории отечественной периодики.

Газеты и журналы по-прежнему играют важную роль в укреплении доверия между государством и гражданами, способствуя формированию открытого общества и публикуя объективную и проверенную информацию.

Современные казахстанские печатные СМИ продолжают славные традиции своих предшественников, и, как недавно отметил Глава государства в своем интервью газете Turkistan, «вступили в период «ренессанса».

Действительно, печатные СМИ переживают сейчас эпоху возрождения – благодаря Интернету и цифровым технологиям им удается не только не терять, но и увеличивать число своих преданных читателей. Тем самым, периодические издания закрепили за собой ключевую роль в медиасфере страны, и их развитие остается одним из важнейших приоритетов деятельности Министерства культуры и информации РК.

Поздравляю всех причастных к печатному делу с профессиональным праздником! Благодарю за профессионализм и тесное партнерство в освещении реформ, инициатив и проектов, направленных на построение Справедливого Казахстана.

Желаю вам творческих успехов, неиссякаемой энергии, профессиональных достижений, доверия читателей и постоянного развития!

Заместитель Премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева

По данным Минкультуры, отечественная печать последовательно развивается и адаптируется к современным условиям, расширяя информационное пространство страны. Если в 1991 году в Казахстане издавалось всего 10 республиканских газет и журналов, то по состоянию на январь 2026 года в стране зарегистрировано 5 062 СМИ. Из них 3 081 - периодические издания, включая 1 932 газеты и 1 149 журналов.