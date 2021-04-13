Аида Балаева: Рамазан – месяц безграничного добра и мудрости

Общество
Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поздравила казахстанцев с началом священного и благословенного месяца Рамазан, сообщает Kazpravda.kz.
От всей души поздравляю мусульман Казахстана с началом месяца Рамазан. Рамазан – месяц безграничного добра и мудрости, духовного обновления и очищения.
В этом месяце проявляются гуманизм и созидательная суть Ислама, что способствует дальнейшему укреплению межэтнического и межрелигиозного согласия в стране.
В этот период в течение 30 дней совершаются благие деяния.
Уже второй год Рамазан проходит в условиях пандемии. В этой связи призываю граждан соблюдать требования санитарно-эпидемиологических норм и выполнять рекомендации Муфтията.
Пусть в священный месяц Рамазан будут приняты ваши молитвы.
Желаю всем добра и благополучия!
Аида Балаева, министр информации и общественного развития РК
Дорогие казахстанцы!
От всей души поздравляю мусульман Казахстана с началом месяца Рамазан. Рамазан – месяц безграничного добра и мудрости, духовного обновления и очищения.
В этом месяце проявляются гуманизм и созидательная суть Ислама, что способствует дальнейшему укреплению межэтнического и межрелигиозного согласия в стране.
В этот период в течение 30 дней совершаются благие деяния.
Уже второй год Рамазан проходит в условиях пандемии. В этой связи призываю граждан соблюдать требования санитарно-эпидемиологических норм и выполнять рекомендации Муфтията.
Пусть в священный месяц Рамазан будут приняты ваши молитвы.
Желаю всем добра и благополучия!
Аида Балаева, министр информации и общественного развития РК