Аида Сатыбалдинова - "GGG среди женщин" прошла взвешивание перед боем в Мексике
Боксерша из Казахстана Аида Сатыбалдинова (5-1-1, 2 КО) завтра утром проведет свой очередной поединок на профессиональном ринге, сообщает Sports.kz.
Спортсменка, известная в США под псевдонимом "Леди Спарта", которую прозвали "GGG среди женщин", примет участие в поединке в мексиканской Тихуане. Ее соперницей станет местная спортсменка Дайанна Гонсалес (3-2, 2 КО).
Накануне боя Аида и ее оппонентка прошли обязательную церемонию взвешивания. В своем инстаграме "Леди Спарта" сообщила об успешной процедуре и готовности к поединку.
По времени Нур-Султана выход казахстанки на ринг запланирован примерно в 09:00 утра воскресенья, 28 июля.