«Аида» у подножья Пирамиды

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Бектур КАДЫРОВ
Спектакль был представлен в новом формате: на открытой площадке перед Дворцом Мира и Согласия, с красочными декорациями, элементами шоу и фейерверком.
Режиссер-постановщик – народный артист России Юрий Александров. Декорации созданы по эскизам итальянского сцено­графа и режиссера Франко Дзеффирелли. Специально для данного проекта – исполнить партию Радамеса – из Болгарии был приглашен тенор Камен Чанев, роль Аиды сыграла ведущая солистка театра Astana Opera Жупар Габдуллина.
В остальных партиях выступили солисты театра – заслуженные деятели РК Дина Хамзина (Амнерис), Талгат Мусабаев (Амонасро), народный артист Армении Барсег Туманян (верховный жрец Рамфис). Дирижер – заслуженный деятель РК Абзал Мухитдинов.
В спектакле занято около 300 артис­тов: солисты, хор, оркестр, артисты балета и мимансы. Проект осуществило Министерство культуры и спорта РК. Подобные спектакли – исключительное событие для Казахстана.
Организаторы уверены, что такой формат предоставляет постановочной группе большие возможности. Спектакли на открытом воздухе – особый жанр. Надо учитывать масштабность постановки, необычный ракурс сцены, огромную зрительскую аудиторию, которую ждали особые сюрпризы.
Действие «Аиды» развернулось у подножия нашей Пирамиды, которая и сама стала декорацией. Прекрасный вид дополнили элементы египетской архитектуры, всадники на белых конях, а также гигантские видеоинсталляции. Финал сцены триумфа Радамеса был озарен грандиозным фейерверком.

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