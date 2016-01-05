Аимбетов назначен вице-президентом "Қазақстан Ғарыш Сапары"
Ксения Воронина
Айдын Аимбетов назначен вице-президентом АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Нового вице-президента коллективу компании представил исполняющий обязанности президента АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" Марат Нургужин.
"Компания ведет эксплуатацию космической системы дистанционного зондирования Земли (КС ДЗЗ) и системы высокоточной спутниковой навигации (СВСН), и я уверен, что вы справитесь с этим важным направлением работы нашей компании", – отметил Нургужин, обращаясь к Аимбетову.
Айдын Аимбетов в сопровождении руководителя компании ознакомился с функционированием всех подразделений КС ДЗЗ и СВСН и провел первое рабочее совещание.
При этом космонавт подчеркнул, что "работал и продолжает работать в системе Казкосмоса".
"Сейчас руководством Казкосмоса мне доверен очень важный участок работы, связанный с новыми космическими технологиями, продвижением продуктов казахстанских космических систем, и я выполню задачу", – пообещал летчик-космонавт.
Отметим, что в коллективе "Қазақстан Ғарыш Сапары" работают два профессиональных космонавта – Герой Советского Союза, летчик-космонавт Анатолий Арцебарский, который является представителем компании в Москве и Қазақстан Республикасының Халық Кахарманы, летчик-космонавт РК Айдын Аимбетов.