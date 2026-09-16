Air Astana c октября возобновит регулярные рейсы в Дубай

Авиация
Айман Аманжолова
корреспондент

Авиакомпания следит за развитием событий в регионе и может скорректировать расписание полётов в зависимости от обстановки на Ближнем Востоке

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

 Air Astana планирует возобновить регулярные рейсы Алматы-Дубай-Алматы с 1 октября 2026 года и Астана-Дубай-Астана – со 2 октября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду   

Частота полетов в октябре будет наращиваться постепенно: Алматы-Дубай-Алматы - начиная с 4 рейсов с увеличением до 12 рейсов в неделю до конца месяца. Астана-Дубай-Астана - начиная с 3 рейсов с увеличением до 10 рейсов в неделю до конца месяца.  

Авиакомпания следит за развитием событий в регионе и может скорректировать расписание полётов в зависимости от обстановки на Ближнем Востоке, а также проинформирует пассажиров в случае дополнительных изменений.  

#авиация #рейс #Дубай

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