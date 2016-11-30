Air Astana оштрафована

Закон и Порядок
1075
Талгат Исенов
Специализированный межрайонный административный суд Алматы оштрафовал авиакомпанию Air Astana на 6 млн 787,2 тыс. тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

Судом установлено, что на основании приказа Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК начато расследование нарушений законодательства в области защиты конкуренции в отношении компании.

"При проведении расследования обществом (Air Astana) не предоставлен доступ на территорию и в помещение объекта расследования, вместе с тем не предоставлены запрашиваемые сведения и информация в срок до 7 октября 2016 года включительно", - указывается в сообщении.

Тем самым авиаперевозчик нарушил подпункты предпринимательского кодекса, в котором говорится, что должностные лица антимонопольного органа при проведении расследования имеют право на беспрепятственный доступ на территорию и в помещения объекта расследования.

"Более того, согласно статье 221 пункта 1 подпункта 3) кодекса, должностные лица уполномоченного органа имеют право запрашивать в срок, установленный антимонопольным органом, который не может быть менее пяти рабочих дней, от руководителей, должностных лиц и других работников объекта расследования необходимую информацию, документы или их копии, относящиеся к предмету расследования, объяснения в устном и письменном виде по вопросам, возникшим в ходе расследования", – уточняется в информации.

Постановлением суда Air Astana признана виновной в совершении административных правонарушений. Суд назначил окончательное административное взыскание в виде административного штрафа в размере 3 200 месячных расчетных показателей в сумме 6 млн 787,2 тыс. тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.

