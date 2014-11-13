Air Astana приобретет до 2019 года 6 новых самолетов
Асель Есетова
Об этом сообщает Trend.az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
На сегодняшний день парк авиакомпании насчитывает 30 самолетов.
Программа обновления парка воздушных судов Air Astana началась в 2011 году. С этого времени авиакомпания приобрела 22 самолета напрямую на
заводах-изготовителях.
За истекшие 3,5 года авиакомпания вывела из эксплуатации турбовинтовые самолеты Fokker 50, заменив их новыми реактивными Embraer 190. Кроме
того, реализованы контракты на покупку шести новых самолетов Airbus
А320 и трех Boeing 767.
"В течение последнего года Air Astana приобрела шесть новых самолетов, причем все с конвейера заводов-изготовителей, в том числе один Embraer Е190, четыре Airbus А320 и один Boeing B767. Поставки
осуществлены по плану", – сказали в авиакомпании.
В пресс-службе отметили, что авиакомпания не боится роста конкуренции в случае вывода других казахстанских авиакомпаний из "черного списка" ЕС и
открытия ими рейсов в страны Европы.
"Авиакомпания успешно конкурирует с европейскими перевозчиками на направлениях из Казахстана в Европу, будет продолжать повышать уровень
сервиса, пополнять парк современными новыми самолетами", – сказали в
пресс-службе.
Европейская комиссия неоднократно вносила авиакомпании Казахстана в "черный список", запрещающий полеты в Европу. Как считает еврокомиссия,
авиакомпании страны работают в условиях, не соответствующих необходимому
уровню безопасности. В настоящее время в этот список входят все
казахстанские авиакомпании, кроме Air Astana.
Однако, как сообщало ранее министерство по инвестициям и развитию Казахстана, ведется активная работа для того, чтобы вывести другие
казахстанские авиакомпании из "черного списка" ЕС уже в 2015 году.
Air Astana является совместным предприятием Фонда национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" (51%) и британской BAE
Systems (49%). Самолеты авиакомпании приступили к выполнению
регулярных рейсов в 2002 году, и в настоящее время осуществляют полеты
по 60 международным и внутренним направлениям. В 2013 году самолеты
авиакомпании перевезли 3,7 млн пассажиров.