Общество
Air Astana приобретет до 2019 года 6 новых самолетов
Асель Есетова
Об этом сообщает Trend.az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

На сегодняшний день парк авиакомпании насчитывает 30 самолетов.

Программа обновления парка воздушных судов Air Astana началась в 2011 году. С этого времени авиакомпания приобрела 22 самолета напрямую на заводах-изготовителях.

За истекшие 3,5 года авиакомпания вывела из эксплуатации турбовинтовые самолеты Fokker 50, заменив их новыми реактивными Embraer 190. Кроме того, реализованы контракты на покупку шести новых самолетов Airbus А320 и трех Boeing 767.

"В течение последнего года Air Astana приобрела шесть новых самолетов, причем все с конвейера заводов-изготовителей, в том числе один Embraer Е190, четыре Airbus А320 и один Boeing B767. Поставки осуществлены по плану", – сказали в авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что авиакомпания не боится роста конкуренции в случае вывода других казахстанских авиакомпаний из "черного списка" ЕС и открытия ими рейсов в страны Европы.

"Авиакомпания успешно конкурирует с европейскими перевозчиками на направлениях из Казахстана в Европу, будет продолжать повышать уровень сервиса, пополнять парк современными новыми самолетами", – сказали в пресс-службе.

Европейская комиссия неоднократно вносила авиакомпании Казахстана в "черный список", запрещающий полеты в Европу. Как считает еврокомиссия, авиакомпании страны работают в условиях, не соответствующих необходимому уровню безопасности. В настоящее время в этот список входят все казахстанские авиакомпании, кроме Air Astana.

Однако, как сообщало ранее министерство по инвестициям и развитию Казахстана, ведется активная работа для того, чтобы вывести другие казахстанские авиакомпании из "черного списка" ЕС уже в 2015 году.

Air Astana является совместным предприятием Фонда национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" (51%) и британской BAE Systems (49%). Самолеты авиакомпании приступили к выполнению регулярных рейсов в 2002 году, и в настоящее время осуществляют полеты по 60 международным и внутренним направлениям. В 2013 году самолеты авиакомпании перевезли 3,7 млн пассажиров.

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